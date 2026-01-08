Delcy Rodríguez llamó a la unidad

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este miércoles un llamado a la unión en el país para sanar la "herida muy profunda" que, afirmó, dejó el ataque de Estados Unidos el pasado sábado, cuando fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

También se supo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, conversó hace dos días con Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

"La invité a Colombia"

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Rodríguez, hasta el lunes vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró ese día como presidenta encargada del país dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de operativos en Caracas.

Pese a que no lo dijo en su discurso, la llamada de Petro a Rodríguez puede ser un reconocimiento implícito de su condición de presidenta encargada.