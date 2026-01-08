"Venezuela comprará solo productos de Estados Unidos con fondos del acuerdo"

El presidente de Donald Trump informó ayer que Venezuela utilizará los fondos obtenidos a través del nuevo acuerdo petrolero para la compra de productos fabricados en Estados Unidos, en el marco de un esquema comercial y financiero que quedará bajo control de Washington.

El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de su red social Truth Social, donde precisó que las adquisiciones contempladas en el acuerdo incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a la mejora de la red eléctrica y de las instalaciones energéticas del país sudamericano. Según el mandatario estadounidense, el entendimiento establece además que Venezuela se compromete a hacer negocios exclusivamente con Estados Unidos, al que definió como su principal socio comercial.

"Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", escribió Trump, quien sostuvo que la medida beneficiará a ambas naciones. En ese sentido, calificó el esquema como "una elección inteligente" y aseguró que se trata de "una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos".

El funcionamiento operativo del acuerdo

En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, brindó mayores precisiones sobre el funcionamiento operativo del acuerdo. Según explicó, Estados Unidos controlará por tiempo indefinido la venta del petróleo venezolano y los ingresos generados por esas transacciones serán depositados en cuentas administradas por Washington, que luego transferirá los fondos a Venezuela.

"Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", afirmó Wright durante una conferencia energética organizada por Goldman Sachs en Miami.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que el crudo incluido en el acuerdo corresponde a petróleo sancionado que permanecía almacenado en barriles y buques, como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela en el marco de las presiones para desplazar a Maduro.

Leavitt, al igual que Trump, Wright y el secretario de Estado Marco Rubio, dio por cerrado el acuerdo con el Gobierno de Rodríguez, al que consideran adecuado para gestionar de manera transitoria el país tras descartar a los principales referentes de la oposición.

Pedido de Urrutia

El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia consideró este miércoles como una "venganza" contra él que su yerno, Rafael Tudares, esté detenido desde el 7 de enero del año pasado, un hecho que se produjo tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien fue proclamado presidente reelecto de manera fraudulenta.