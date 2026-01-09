PUBLICIDAD

Internacionales

Lula calificó como “uno de los tratados más importantes del mundo" el acuerdo Mercosur-UE

El mandatario brasileño dijo que es “uno de los tratados más importantes del mundo”.
Viernes, 09 de enero de 2026 20:21
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como “uno de los tratados más importantes del mundo” el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de 25 años de negociaciones.

En ese sentido, Lula subrayó que se trata de "uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo. La decisión, refrendada por la parte europea, une a dos bloques que, juntos, suman 718 millones de personas y un PIB de 22,4 billones de dólares”, afirmó en un posteo de la red social X.

“En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal a favor del comercio internacional como factor para el crecimiento económico, con beneficios para ambos bloques”, agregó el mandatario.

Asimismo, indicó que el acuerdo, que se firmará la semana próxima en Asunción, es “una victoria del diálogo, de la negociación y de la apuesta por la cooperación y la integración entre los países y bloques”.

