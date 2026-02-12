PUBLICIDAD

Paritarias estatales
causa Estrada
Reforma laboral
Lionel Messi
carnaval
juntada therian en Cerrillos
Vida y Tendencia

Circula una extraña convocatoria en Cerrillos: anuncian una “juntada therian” en la plaza Serapio Gallegos

El encuentro, difundido en redes sociales es para este viernes 13 a las 18. La iniciativa generó sorpresa y curiosidad entre vecinos del Valle de Lerma, que se toparon con una invitación poco común y sin demasiados detalles.

Daniel Diaz
Jueves, 12 de febrero de 2026 08:26
Juntada therian en la plaza Serapio Gallegos

Una convocatoria fuera de lo habitual comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención en Cerrillos. La invitación anuncia una “juntada therian” para este viernes 13 de febrero, a las 18, en la plaza Serapio Gallegos, un punto de encuentro clásico para familias, jóvenes y turistas.

El término “therian” no es muy conocido para muchos. Se trata de personas que dicen identificarse, de manera espiritual o simbólica, con animales. Esa conexión suele expresarse a través de máscaras, vestimentas o comportamientos inspirados en el mundo animal. En la imagen que promociona el evento se puede ver a jóvenes con máscaras de lobos y otras especies, posando bajo el arco que distingue a Cerrillos como “Tierra de Poetas y Cantores”.

La publicación, acompañada por el hashtag #TheriansEnElValleDeLerma, empezó a replicarse y no tardó en generar reacciones. En los comentarios se mezclan la sorpresa, la curiosidad y también algunas dudas sobre de qué se trata realmente el encuentro. Para algunos vecinos es simplemente una forma distinta de expresión juvenil; para otros, algo totalmente desconocido.

Por ahora no trascendieron detalles sobre actividades concretas previstas para la reunión, según indica Portal Cerrillos. Todo indica que sería un encuentro abierto para quienes se sienten parte de este movimiento o quieren conocerlo de cerca. Mientras tanto, la expectativa crece y el tema ya se metió en las conversaciones cotidianas del pueblo.

