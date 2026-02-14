El poder adquisitivo de las familias sigue sin recuperarse

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El consumo masivo fue uno de los indicadores más débiles del año. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas en supermercados de Salta acumularon $390,4 mil millones a precios corrientes, con una suba nominal del 30,9%.

No obstante, en términos reales las ventas cayeron 6% respecto del mismo período de 2024 y 19,7% frente a 2023. Además, las ventas promedio por boca de expendio disminuyeron 7,3% en valores constantes.

Estos datos reflejan que, pese a la desaceleración inflacionaria, el poder adquisitivo y el consumo cotidiano aún no lograron consolidar una recuperación sostenida.

En el tercer trimestre de 2025, el aglomerado Gran Salta registró una tasa de actividad del 44,1%, inferior al 45,9% del mismo período de 2024.

La tasa de empleo descendió al 41,7%, mientras que la desocupación se ubicó en 5,5%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales interanual.

A nivel nacional, la informalidad laboral se mantuvo en 36,7%, sin variaciones significativas.

Inflación y expectativas

La inflación acumulada en 2025 fue del 31,47% a nivel nacional y del 31,45% en el NOA, prácticamente en línea.

El informe destaca la desaceleración observada respecto de años previos y señala que las expectativas para 2026 se ubican en torno al 22,4% anual, según el REM, mientras que los pronosticadores más precisos proyectan cerca del 24,5%.

Pobreza e indigencia

En el primer semestre de 2025, la pobreza en Salta alcanzó al 29,5% de las personas, lo que representó una caída de 22,7 puntos porcentuales respecto al 52,2% registrado en el mismo período de 2024.

En hogares, la tasa fue del 23%, también por debajo de los promedios regional y nacional. La indigencia se ubicó en 4,1%, inferior al 4,4% regional y al 6,9% nacional.