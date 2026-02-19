PUBLICIDAD

19°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

El paro en Salta: sin colectivos y con más autos en las calles

Desde temprano se sintió el impacto de la medida convocada por la CGT contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que hoy se debate en Diputados.

Daniel Diaz
Jueves, 19 de febrero de 2026 07:15
El paro en Salta
La postal fue desde las primeras horas de la mañana mostró paradas vacías y avenidas sin colectivos. La ciudad y localidades cercanas arrancaron el día con otro ritmo. El paro general convocado por la CGT se hice sentir fuerte en Salta y el transporte público fue uno de los servicios más afectados.

En rutas, avenidas y calles de la capital salteña se notó la ausencia de las unidades del transporte público. En su lugar, hubo un marcado aumento de autos particulares y motocicletas, lo que generó mayor congestión en los principales accesos al centro y en los corredores más transitados.

La medida de fuerza se da en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en Salta el impacto ya es visible, con menos transporte público, más vehículos en circulación y una jornada que comenzó con cambios en la rutina de miles de trabajadores y estudiantes.

