Escuela de básquet en la UNSa, para que los chicos descubran un mundo y dejen las pantallas

La universidad pública es mucho más que un listado de carreras de grado. Hay todo un mundo, una cultura particular y una forma propia de experimentar la realidad ya que es una institución que contiene muchas ofertas de formación para la comunidad toda.

Hay que comenzar derribar prejuicios: la universidad es un derecho y es, en consecuencia, para todas y todos.

En el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), un proyecto nacido del compromiso de sus trabajadores viene consolidándose como un espacio clave de formación, contención e identidad para niños y jóvenes de distintos barrios de la capital salteña. Se trata del Club Social, Deportivo y Cultural Universidad Nacional de Salta, una institución fundada, hace aproximadamente una década, por los trabajadores de la casa de altos estudios.

Joaquín Díaz, profesor de educación física y de básquet, además de trabajador de la universidad, es uno de los impulsores de la nueva etapa que vive el club. Según explicó, la institución nació con un perfil orientado principalmente al fútbol para veteranos —categorías más de 40, 50 y 60 años—, pero con el tiempo fue ampliando sus horizontes.

"El club fue fundado, hace unos diez o doce años, por un grupo de trabajadores. En su estatuto está establecido que para integrar la Comisión Directiva hay que ser trabajador de la universidad", detalló Díaz. Si bien no depende orgánicamente del Rectorado, la UNSa acompañó su creación facilitando un terreno cercano al la rotonda del Quirquincho y aportando recursos en sus primeros pasos.

"La escuelita"

La pandemia fue el punto de inflexión. Allí surgió la idea de sumar una nueva disciplina. "Se me ocurrió instalar el básquet, ya que estoy formado en eso; soy profesor de básquet. Hace un año, junto a otros compañeros, asumimos la Comisión Directiva y lanzamos la escuela de básquet como forma de inicio", contó.

La escuela comenzó a funcionar en marzo del año pasado y está próxima a cumplir su primer aniversario. Actualmente cuenta con cuatro profesores, todos con amplia experiencia y formación en educación física y básquet, y alrededor de 40 chicos, que vienen entrenando desde el 3 de febrero.

El proyecto arrancó enfocado en categorías infantiles, desde los 6 hasta los 15 años, aunque la intención es crecer progresivamente y abarcar todas las divisiones, desde premini hasta primera, siguiendo el modelo de los clubes tradicionales de Salta.

"Vamos de a poco. Empezamos con los chicos y abrimos también para adultos, aunque son los que menos concurren", explicó Díaz.

Un espacio que trasciende

La convocatoria supera el ámbito estrictamente universitario. Asisten niños y adolescentes de barrios como Castañares, Ciudad del Milagro, Vaqueros y, especialmente, de El Huaico. El año pasado, en su momento de mayor participación, la escuela llegó a reunir casi 60 chicos entre todas las categorías.

Para Díaz, el rol del club excede la práctica deportiva. "Cumple una función deportiva, social y cultural muy importante. Pueden venir niñas y niños a partir de los 6, 7, años hasta los 14. Todos tienen un lugar, se hacen de amigos, practican un deporte, y no tienen que estar tanto tiempo con tecnología, o en la calle. Esto es más que un lugar de contención. Tanto los chicos como los padres se sienten identificados con la universidad. Es como un ingreso prematuro a la UNSA. Les gusta pertenecer, sentirse parte", sostuvo.

Esa identidad universitaria es, justamente, uno de los rasgos distintivos del proyecto. "A diferencia de otros clubes, nosotros tenemos el plus de estar insertos en el ámbito educativo y universitario. No solo formamos deportistas, sino también personas vinculadas a un espacio de formación académica", subrayó.

El básquet funciona en el Gimnasio de la UNSa, mientras que el fútbol de veteranos entrena en el predio propio del club, en la zona de la rotonda del Quinquincho. Los equipos de mayores participan desde hace años en torneos asociativos de veteranos, en categorías Más 40, Más 50 y Más 60.

Inclusión, mixtura y comunidad

Uno de los aspectos destacados de la escuela es su carácter mixto: entrenan y compiten juntos niñas y varones. "En las categorías formativas se juega mixto, y aspiramos a incorporarnos al torneo asociativo con todos los clubes", explicó Díaz.

El básquet, según el profesor, es un deporte profundamente integrador. "Tiene lugar para todos: altos, bajos, gordos, flacos. Son planteles amplios, hay espacio para distintas edades y contextos. Se generan amistades, encuentros provinciales y nacionales. Es un ámbito de contención que ayuda a alejar a los chicos de otros vicios y del exceso de pantalla", reflexionó. Es importante decir que todos los equipos son mixtos por lo que las nenas también tienen las puertas abiertas

Además del entrenamiento deportivo, el club promueve una activa participación familiar. Se ha conformado una microcomunidad de padres que acompaña el proceso formativo y fortalece el sentido de pertenencia.

Con apenas un año de vida, la escuela de básquet del Club Social, Deportivo y Cultural Universidad Nacional de Salta ya se proyecta como un semillero deportivo y, sobre todo, como un espacio de integración temprana al ámbito universitario. Un puente entre la infancia y el futuro académico, donde el deporte se convierte en herramienta de inclusión y construcción comunitaria.

Inscripciones abiertas todo el año

La escuela de básquet entrena los martes y jueves, a partir de las 16, en el gimnasio de la UNSa. Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año. No se cobra matrícula de inscripción, pero sí una cuota mensual, ya que el proyecto se autofinancia y no recibe aportes específicos para el pago de los profesores.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse directamente con Joaquín Díaz al 3875-064724 o acercarse en los horarios de entrenamiento para dialogar con el equipo docente.