Nacionales

El Senado aprobó por amplia mayoría el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y "generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años
Jueves, 26 de febrero de 2026 16:03
El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, resultado que fue celebrado por el Gobierno. La iniciativa, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados, consiguió 69 votos positivos y tan solo tres negativos.

El acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y "generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados", expresó Presidencia en un comunicado.

Con esta aprobación, la Argentina "reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo", añadió.

SH/NP

