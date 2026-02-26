PUBLICIDAD

26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Salta
Cámara de Senadores de la Nación
Corte de Justicia de Salta
Canal Yrigoyen
UPD
Femicidio de Natalia Cruz
Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Torneo Apertura
River Plate
Policiales

Dos detenidos acusados por encubrir y facilitar la fuga de Serapio, el femicida de Natalia Cruz

La fiscal María Luján Sodero Calvet ordenó la detención de dos sospechosos acusados de haber colaborado con el presunto autor del crimen, quien continúa prófugo. Los operativos de búsqueda se intensifican en la zona.
Jueves, 26 de febrero de 2026 18:47
La tía de la víctima, junto a la fiscal Sodero y los investigadores en la reunión de miércoles. Foto: Ministerio Público Fiscal
En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, solicitó al Juzgado de Garantías la detención de dos personas mayores de edad sospechadas de haber brindado colaboración y asistencia al principal acusado, quien permanece prófugo.

Los detenidos fueron arrestados este jueves y serán imputados de manera provisional por el delito de encubrimiento agravado, en función de su presunta vinculación con un hecho de extrema gravedad.

La fiscal informó que las tareas en el terreno son permanentes y se coordina diariamente desde una base operativa instalada en la localidad, con el objetivo de avanzar en la búsqueda del sospechoso y mantener informados a los familiares de la víctima.

En los operativos intervienen equipos de la UGAP del CIF, efectivos de la Policía de la Provincia de Salta -incluidos grupos especiales y la División Canes-, además de personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y Defensa Civil.

Las autoridades remarcaron que los rastrillajes se realizan tanto de día como de noche, pese a las dificultades que presenta la geografía y las condiciones climáticas de la zona.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad para que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del sospechoso se comunique con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

Temas de la nota

Últimas noticias

