El Gobierno respaldó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno Nacional respaldó el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel frente a Irán y manifestó su deseo de que se ponga fin a la "opresión y violación de los derechos humanos” iraníes.

“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.

A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

El comunicado firmado por el presidente Javier Milei dejó en claro la postura que tiene la Argentina frente al ataque realizado por Estados e Israel y celebró la “eliminación” de Alí Jamenei. Este hecho logró ponerle fin a las atrosidades que no solamente sufrió el pueblo iraní, sino que sus actos fueron padecidos por “el resto del globo”.

Por otra parte, aununció que el Estado argentino seguirá buscando jusgticia para las 85 personas que murieron en el atentado de la AMIA hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida. “La búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen”, expresó.

Finalmente, resaltó que espera que esta acción en conjunta entre Israel y Estados Unidos ponga un punto final a los más de 40 años de opresión y violación de los derechos humanos en Irán. “La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia”.