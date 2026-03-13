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Salta

Clima en Salta. Humedad, lluvia y calor: qué dice el pronóstico para el último fin de semana del verano

Para este sábado por la tarde rige una alerta por tormenta para la ciudad de Salta y alrededores. La temperatura irá en aumento hasta el martes. El próximo viernes arranca el otoño.
Viernes, 13 de marzo de 2026 18:35

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El último fin de semana del verano tendrá para la ciudad de Salta un poco de lluvia, mucha humedad y temperaturas agradables, de acuerdo al pronóstico brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

Si bien rige una alerta amarilla por tormenta, también se espera buen tiempo, sobre todo para el domingo a la tarde.

Comenzando por lo que ocurrirá este sábado, la temperatura máxima está prevista en 26º con cielo parcialmente nublado. Para la tarde, desde las 18, la ciudad y localidades vecinas estarán bajo alerta amarilla por tormentas, lo que se extenderá hasta el domingo a primera hora.

"Va a ingresar un débil pulso de aire frío, que no cambiará la temperatura, pero sí va a generar una línea de inestabilidad", dijo Escobar.

Para el domingo, el tiempo mejorará, sobre todo después del mediodía, mientras se espera una temperatura máxima de 27º.

Lluvias, cerca del promedio

Con respecto a las precipitaciones acumuladas de marzo, Escobar aseguró que en lo que va del mes precipitó 97 mm, 10 menos del promedio registrado en los últimos 30 años.

Para el lunes y martes, el pronóstico indica que será caluroso: 27º y 28º de máximas respectivamente. Pero Escobar adelantó que para el miércoles se espera el ingreso de otro pulso de aire frío que provocará una leve merma en los días siguientes, incluso el viernes, día en que se iniciará el otoño.

Precisamente, "el otoño en Argentina comenzará el viernes 20 a las 11.45", explicó el especialista, basándose en la carta del Servicio de Hidrografía Naval.

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