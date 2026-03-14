La abogada argentina detenida en Brasil “va a tener que cumplir algún tipo de pena”

La abogada Carla Junqueira sostuvo hoy que su defendida, Agostina Páez, la abogada santiagueña que continúa retenida en Brasil, “va a tener que cumplir algún tipo de pena”, pero apunta a que sea transitado en Argentina.

Paez cumple prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, en tanto, el trámite jurídico continúa y la fiscalía solicitó una pena de 15 años de cumplimiento efectivo.

Sin embargo Junqueira dialogó con Guadalupe Vázquez en “Guada Recargada” por Radio Rivadavia, e indicó: “15 años de cárcel lo veo muy difícil porque para sumar las tres penas que pide la Fiscalía, que serían concurso material con la pena máxima de cada uno de los tres delitos que ya es acusada, tendrían que sumar la pena máxima de los tres delitos en concurso material”.

En línea, detalló que “no hay pruebas en el expediente que confirme que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos, con tres delitos distintos”, en tanto, la visión de la parte acusatoria sostiene que hubo discriminación hacia tres empleado.

“La Fiscalía entiende que hay, como prueba, más allá del video que se viralizó el testimonio, las declaraciones de las víctimas, una declaratoria de un testigo que es el gerente de bar y el video de adentro del bar. También consideran que las declaraciones son consistentes entre sí y los videos confirman las declaratorias, que por lo tanto hay pruebas de un concurso material de tres delitos”, detalló la defensora.

Qué dijo la defensa

En contraposición, explicó: “Nosotros como defensa entendemos que no, que más allá de las declaraciones de las víctimas y del video de afuera del bar. El contenido del interior del lugar es absolutamente inconclusivo. No hay ningún tipo de prueba o imagen que pueda confirmar delitos allí”.

Respecto a la filmación de las cámaras que permiten ver dentro del salón, relató: ”En la imagen se ve a las tres chicas que discutían sobre la cuenta. No se escucha nada, se ve que hay discusiones. En ese momento, todos los clientes del bar ya se habían ido y el lugar estaba vacío”.

“La única conclusión que se saca del video es que había un entredicho. Desde la contraparte, dicen que en ese momento, Agostina, ya insultaba. El caja, el de seguridad y el del barman. No hay audio y no se ve ningún gesto. En la filmación, claramente se ve que ellas pueden haberse sentido amenazadas de alguna forma. Porque eran muchos funcionarios del bar, la mayoría hombres, y ellas tres chicas, jóvenes”, continuó.

Cómo ocurrió el cruce

Por todo lo ocurrido, explicó que “Agostina estaba alterada, nerviosa, brava, asustada y cuando salió enojadísima, los funcionarios no las dejaron entrar en el auto de unos amigos. Les dijeron que no podían volver porque no pagaron la cuenta y tenían que bajarse del auto”.

“Se enojó, y cuando el de seguridad iba a cruzar la calle, le hizo esos gestos obscenos. Ella reaccionó con, lo que llamamos de retorsión inmediata. Hizo ese gesto infeliz, que en Brasil es un delito. Fue una retorsión inmediata de un momento de calentura. La pena mínima de un delito como este es de dos años. Vamos a intentar pedirle al juez distintas maneras de cumplir la pena”, cerró.

En cuanto a las medidas judiciales, la letrada consideró que “no hay necesidad de cautelares” y destacó que la joven podría “ejercer el cumplimiento de la pena en Argentina con monitoreo”.

“Las Supremas Cortes ya se pronunciaron, ante el caso de racismo no podemos hacer la probation. No puede hacer tareas comunitarias”, enfatizó, aunque confirmó que su defendida “por lo menos, durante dos años, va a tener que cumplir algún tipo de pena”.

“Hay plenas garantías de que ella puede seguir cumpliendo desde Argentina. Haría campañas de concientización y un montón de cosas que se pueden hacer que no sea el pedido de la fiscalía”, concluyó la abogada.