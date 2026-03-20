La UNSa rechazó las acusaciones de un diputado libertario

Luego de la polémica generada por las declaraciones del diputado provincial libertario, Nicolás Arce, quien afirmó haber recibido denuncias sobre docentes que darían clases bajo los efectos de sustancias en la sede Tartagal, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) salió a responder de manera institucional y rechazó los dichos.

"Ante versiones difundidas públicamente en las últimas horas, la Universidad Nacional de Salta considera necesario llevar tranquilidad a su comunidad y reafirmar su compromiso con el respeto, la responsabilidad y la calidad educativa", señala el comunicado difundido en las últimas horas.

En ese sentido, la institución remarcó que cuenta con herramientas para intervenir ante cualquier irregularidad.

"Trabajamos con estándares académicos y éticos claros, y contamos con mecanismos institucionales para actuar ante cualquier situación que así lo requiera. En este sentido, toda eventual irregularidad debe canalizarse a través de las vías formales correspondientes, garantizando el debido proceso y el resguardo de las personas involucradas", agrega el comunicado.

La UNSa también expresó su preocupación por el impacto de este tipo de declaraciones públicas, al considerar que afectan a toda la comunidad educativa.

"Expresamos nuestra preocupación por la instalación de sospechas sin denuncias concretas, ya que ello afecta no solo a docentes en particular, sino al conjunto de la comunidad universitaria, que día a día sostiene con compromiso la educación pública", sostiene.

Además, la universidad reafirmó su respaldo a los docentes y puso en valor su tarea cotidiana.

"La Universidad reafirma su respaldo a sus equipos docentes, destacando su labor y dedicación en la formación de profesionales, y ratifica su disposición permanente a fortalecer políticas de cuidado, bienestar y mejora institucional", indicaron.

Finalmente, el comunicado cierra con un llamado a la responsabilidad en el tratamiento del tema:

"Creemos firmemente que estos temas deben abordarse con seriedad, evidencia y respeto".

Respuesta de Adiunsa

El secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa), Diego Maita, cuestionó con dureza los dichos del legislador y habló de un intento de desviar la discusión.

"Lo primero que se me ocurre expresar es un repudio a lo que plantea este diputado y me parece que es sumamente irresponsable el abordaje. Remitir a 'me dijeron estudiantes'... Hay que hablar con seriedad y uno esperaría mínimo algún tipo de denuncia, de nota o de exposición de la situación", afirmó.

En la misma línea, remarcó que no existen registros formales que respalden lo señalado.

"Le consultamos hoy al decano de la Facultad de Tartagal y no hay nada de nada".

Maita también vinculó las declaraciones con el contexto actual del sistema universitario y apuntó contra el espacio político del legislador.

"Entendemos que esto es buscar desviar el foco del problema principal y de lo que queremos hablar todos en la UNSa, que es la situación desesperante en lo presupuestario, en lo salarial, que es producto de las políticas del gobierno que él integra porque es un legislador de La Libertad Avanza".

Además, en el marco de las medidas de fuerza, sostuvo:

"Estamos en una semana de paro, queremos hablar de eso. Venimos con un buen acatamiento y aparece esto que es una maniobra para distraer y a la vez para tener cierta prensa que no le hace falta porque si uno va a las redes sociales, google y por el nombre aparece involucrado en varias situaciones que son más que polémicas".

Y añadió: "Nosotros no le queremos dar mucha entidad, mucho aire a este personaje. Si quiere fama que se la busque trabajando, pero que deje de faltar el respeto a los compañeros y compañeras que ponen el hombro para un país más grande".

Finalmente, puso el foco en las condiciones laborales de los docentes universitarios.

"Trabajar en la UNSa hoy, en las condiciones en las que se trabaja y con lo que se cobra, es un gesto muy patriótico. Hoy el problema es uno: la universidad exigiendo el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y hay que ir sobre eso".

El nivel de acatamiento del paro

ADIUNSa informó un 80% de acatamiento en la primera jornada del paro semanal iniciado el lunes pasado. Informaron que la medida forma parte de un plan de lucha que continuará con acciones de visibilización la semana del 24 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. Ayer se hubo una asamblea. "El reclamo apunta a salarios dignos, mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvieron.