$Libra: Qué revelan los mensajes en el celular de Novelli?

Aunque el dispositivo no contiene conversaciones directas con Milei ni menciones al token $Libra, la Justicia detectó indicios de una "limpieza selectiva" previa a su entrega. No aparecen chats con el mandatario, ni con el criptoempresario Hayden Davis ni con otros socios. Sin embargo, archivos recuperados y documentos almacenados permitieron identificar operaciones y contactos.

Entre los elementos hallados figura un borrador que menciona pagos por US$5 millones vinculados a un acuerdo para que Davis se desempeñara como asesor en materia de Web3 para la Argentina. También se recuperaron mensajes que Novelli se enviaba a sí mismo como agenda, donde almacenaba documentos y recordatorios de negocios en curso.

Uno de los proyectos más avanzados involucra a la empresa Securiport LLC, liderada por Enrique Segura. En el teléfono aparece una carta dirigida a Milei del 17 de septiembre de 2024, en la que se propone implementar un sistema de seguridad aeroportuaria basado en tecnología biométrica. Registros oficiales indican que, minutos después de recibir ese documento, Novelli ingresó a la Rosada y mantuvo una reunión con el Presidente.

La propuesta incluía software de reconocimiento facial con acceso a miles de millones de imágenes, análisis de antecedentes en decenas de países y herramientas para detectar comportamientos sospechosos. El plan contemplaba una inversión de entre 500 y 2.500 millones de dólares para equipar más de 150 puntos en el país. Aunque no implicaba un costo directo para el Estado, preveía el cobro de tasas sobre pasajes internacionales.

Además, la investigación reveló otros negocios impulsados por Novelli. Entre ellos, un acuerdo con Cube Exchange para crear una plataforma tipo banco cripto que canalizara inversiones extranjeras, a cambio de beneficios fiscales y acceso a información regulatoria. Según fuentes, el entendimiento habría sido firmado, aunque desde el Gobierno lo niegan. También surgieron propuestas más inusuales, como el desarrollo de merchandising oficial con la imagen presidencial, incluyendo monedas de oro y plata con el rostro de Milei y consignas políticas. Este proyecto no avanzó por resistencias internas.

El expediente también conecta estos movimientos con redes políticas y empresariales internacionales. Segura, por ejemplo, mantiene vínculos con el Partido Republicano de EEUU y con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), espacios donde Milei ha participado activamente.

En paralelo, la causa judicial sigue avanzando sobre posibles delitos vinculados al manejo de influencias y la promoción de negocios desde el entorno presidencial. El contenido recuperado del celular de Novelli refuerza la hipótesis de un esquema en el que se buscaba capitalizar el acceso al poder político para impulsar iniciativas privadas, ampliando así el alcance de la investigación más allá del caso cripto inicial.

Datos sobre el CEO de Securiport

Enrique Segura es CEO de Securiport pero también Presidente del holding ENSE, que tiene empresas de rubros disímiles como minería, laboratorios o impuestos. Hizo su carrera en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero su crecimiento patrimonial se dio trabajando como nexo entre gobiernos y el sector privado.