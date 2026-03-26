Belgrano Cargas: empresarios de Salta se reunieron con Grupo México por la privatización

Los presidentes de varias de las entidades que integran la Mesa Empresaria y Productiva de Salta mantuvieron ayer una reunión virtual con ejecutivos de la empresa ferroviaria Grupo México, uno de los principales interesados en participar de la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas, clave para la logística y el desarrollo de Salta y la región.

El encuentro sirvió para conocer detalles de la propuesta que tienen previsto presentar al Gobierno Nacional y el impacto que podría tener en la producción local y su acceso a mercados nacionales e internacionales.

Los ejecutivos de Grupo México adelantaron que su intención es participar de un proceso licitatorio con integración vertical, es decir, con un solo operador a cargo de la infraestructura de las vías, operación de locomotoras y vagones, y de los talleres de mantenimiento.

Señalaron además que tienen previsto invertir alrededor de 3.000 millones de dólares en los primeros 5 años de operaciones, cifra que excede ampliamente los 800 millones que, según versiones periodísticas, exigiría el Estado en la licitación. Indicaron también que con esa inversión y su experiencia operativa, aspiran a optimizar el costo del flete por kilómetro para la producción.

Al término del encuentro, los referentes de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta adelantaron que en los próximos días buscarán reunirse con el otro grupo interesado en la concesión del Belgrano Cargas, al tiempo que pidieron al Gobierno Nacional celeridad en la toma de decisiones para poner en marcha la licitación, que ya tiene una demora de más de dos años.

Coincidieron además en que la recuperación del Belgrano Cargas es una herramienta clave para mejorar la competitividad y la logística no sólo de Salta, sino de toda la región del NOA. También expresaron su voluntad de contribuir al Gobierno en el proceso licitatorio. “Queremos ser parte de la solución”, señalaron.

Participaron del encuentro los titulares de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar; de la Cámara de Minería de Salta, Juan Martín Gilly; de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa; y el presidente de la ExpoPrograno y futuro presidente de esa entidad, Pedro Arias.