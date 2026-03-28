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Deportes

Acompañá a los corredores del Maratón New Balance este domingo

Se espera un gran acompañamiento por parte de familiares y amigos de los competidores. Para ello habrá distintos puntos específicos en diferentes sectores del recorrido. Participarán 4000 deportistas. 
Sabado, 28 de marzo de 2026 09:15

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Hay gran expectativa por el Medio Maratón New Balance Salta, aunque no solo por parte de los 4.000 participantes, sino también por parte los familiares y amigos de los competidores.

Es por eso que la Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, dispuso una serie de puntos de aliento para que los seres queridos de los deportistas vayan a apoyarlos.

En estos sitios habrá diferentes atractivos y serán los siguientes:

  •  Av. Sarmiento entre Güemes y Belgrano
  •  Cabildo Histórico
  •  Monumento al General Güemes
  •  Isabel La católica
  •  Zuviría y Ameghino
  •  Av. Bolivia y Arenales
  •  Av. Bolivia – Logística, donde estará la Banda de Música
  •  Zuviría y Juana del Moro, donde estará la Batucada de la Policía

La competencia se llevará a cabo el domingo 28 de marzo. El ingreso será a las 7.15 y la largada a las 8. Se recomienda llevar carteles para animar y hacerlo con mucha euforia, para ayudar a los corredores a llegar a la meta.

Se espera una gran convocatoria de público, desde el inicio de la gran carrera hasta el final de la misma.

 

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