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Vida y Tendencia

Transitando: la serie que invita a frenar, pensar y actuar estrena este domingo

La propuesta de Israel Cinman tendrá una primera temporada de cinco capítulos de dos minutos cada uno. Al finalizar, se entregará una cartilla para talleres y se habilitará el contacto directo con el público para profundizar el proceso.
Sabado, 28 de marzo de 2026 12:12

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Este domingo se estrenará el primer capítulo de “Transitando”, la serie creada por Israel Cinman que propone una experiencia sin guion ni edición emocional, enfocada en generar cambios reales en quienes la vean. La primera temporada será ágil: cinco capítulos de apenas dos minutos, donde la intención es dejar a la gente pensando y observar qué ocurre en el “post reining" con tres o cuatro preguntas que ayudan a sintetizar el contenido.

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La dinámica no termina en el episodio. Cinman busca que el público se comunique directamente a través de su Instagram personal con cualquier inquietud, y también habilitó el contacto por correo electrónico ([email protected]). Además, adelantó un punto clave: al finalizar los cinco capítulos se entregará una cartilla de contenido para que las personas puedan dar un taller con cada uno de estos episodios.

 

 

Con ese material, el objetivo es brindar herramientas concretas a facilitadores, animadores de grupos y áreas de recursos humanos de organizaciones, para acompañar procesos de cambio. La serie plantea este recorrido como una metáfora de la vida y de las decisiones que se toman en el camino.

Etapas de la vida

Cada momento de “Transitando” busca reflejar distintas etapas. La primera temporada, según explicó Cinman, está atravesada por reflexiones mientras recorre en una moto Vespa distintos escenarios.

“Queremos trabajar la visión más que la velocidad en la vida de las personas. Mucha gente va rápido sin saber a dónde va”, señaló.

El proyecto ya tiene continuidad prevista.

La segunda temporada incluirá el viaje junto a una mujer en la moto, la tercera se centrará en personas de Salta vinculadas al mundo ancestral, y la cuarta se desarrollará en un taller mecánico, donde el paso por ese espacio funcionará como metáfora de reparación. A futuro, también está proyectada una temporada en España.

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