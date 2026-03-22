Transitando, la serie que propone cambiar en movimiento y dejar de esperar el momento perfecto

Lejos de las estructuras clásicas de formación y liderazgo, Israel Cinman decidió correrse de su zona habitual y llevar su mensaje a otro terreno: el de la experiencia en movimiento. Así nació “Transitando”, una serie que, según explicó, no fue pensada como una producción convencional, sino como un proceso personal expuesto sin filtros.

“Grabar ‘Transitando’ no fue producir una serie como estoy acostumbrado. Fue, fundamentalmente, exponerme en movimiento”, señaló. Durante años, su trabajo estuvo enfocado en acompañar procesos de cambio desde la palabra, en empresas y organizaciones. Sin embargo, esta vez eligió atravesar ese cambio en sí mismo y hacerlo visible.

La propuesta rompe con la idea de un contenido pulido o perfectamente estructurado. En su lugar, muestra escenarios reales: el ruido de la ciudad, el viento, el campo y las preguntas abiertas que acompañan cada trayecto. “No hay pausa ni edición emocional”, afirmó, destacando que el valor está en lo auténtico y en lo que sucede mientras se avanza.

Uno de los ejes centrales de la serie es la relación entre movimiento y pensamiento. Cinman plantea que, en el contexto actual, “pensar quieto ya no es suficiente” y que muchas decisiones no surgen en un escritorio, sino en el camino. En esa línea, introduce una idea clave: el cuerpo también piensa y el movimiento ayuda a ordenar aquello que la mente tiende a enredar.

El proceso, admite, no fue cómodo. Uno de los mayores desafíos fue dejar de controlar el mensaje y aceptar que las ideas podían surgir incompletas o imperfectas. “Fue un acto de coraje”, definió, especialmente para alguien que trabaja con el pensamiento y la planificación.

Más allá del formato, el objetivo de “Transitando” es generar impacto en quienes lo vean. No apunta solo a la reflexión, sino a la acción. “Espero que alguien deje de postergar, que tome una decisión incómoda, que entienda que no necesita tener todo claro para empezar”, expresó.

En el fondo, la serie no trata de motos, paisajes o frases motivacionales. El mensaje es más profundo: dejar de esperar condiciones ideales y comenzar a actuar. “La claridad no llega antes de moverte, llega cuando ya estás en camino”, resumió.

Con este proyecto, Cinman busca aportar una mirada distinta sobre el cambio personal y profesional, invitando a repensar la toma de decisiones y la manera en que se construye una vida con mayor sentido. Su apuesta es clara: generar un impacto real que impulse a las personas a moverse, decidir y construir un camino propio.