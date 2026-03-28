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Casamiento "Cafayate Fantasy" : se conoció el documento con denuncia por falsificación de firma y hasta con errores ortográficos

El escrito, con membrete oficial y fechado en diciembre de 2025, fue presentado como autorización para una boda en la reserva natural. Sin embargo, el secretario de Ambiente desconoció la firma y la fiscal advirtió errores y una estructura que no corresponde a este tipo de trámites.
Sabado, 28 de marzo de 2026 12:23

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En el marco de la investigación por el casamiento realizado en un área protegida de la Quebrada de las Conchas, el documento presentado como autorización oficial quedó en el centro de la causa: tenía una firma falsificada y múltiples errores que refuerzan la denuncia penal.

El escrito, fechado el 11 de diciembre de 2025 y con membrete del Gobierno de Salta, detalla un supuesto permiso para una boda en la zona de Los Colorados, sobre la Ruta Nacional 68, (según expresa el documento) dentro de la reserva natural. Sin embargo, presenta inconsistencias evidentes: palabras mal separadas, errores de tipeo y un formato que no se ajusta a los documentos habituales de la administración pública.

 

 

El punto más contundente es la firma al pie del documento, atribuida al secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. El funcionario fue categórico: “No autoricé nada, ese documento es falso”, y confirmó la radicación de una denuncia penal por falsificación de instrumento público en la Fiscalía Penal de Cafayate.

Por su parte, la fiscal  penal de Cafayate Sandra Rojas también advirtió irregularidades en el escrito. En diálogo con la prensa, sostuvo que, además de los errores ortográficos, presenta una estructura que no es acorde a este tipo de pedidos, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un documento apócrifo. 

La causa avanza ahora sobre la trazabilidad del permiso, con el foco puesto en determinar quién lo confeccionó y cómo fue utilizado en el contexto del evento realizado en plena área protegida.

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