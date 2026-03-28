Qué libros se leen hoy: Harry Potter un clásico que nunca se fue

El pequeño mago y su vida sigue cautivando a los niños, jóvenes y no tan jóvenes. Existe una generación que hoy supera los 20 años que creció leyendo cada uno de los capítulos de vida, viendo sus películas, comparando lo escrito con lo que muestra el cine y ahora también una nueva serie.

A casi dos décadas de esta serie de novelas, la historia de Harry sigue vigente y generando la atención del público.

Fotos: Walter Echazú

Hace tan solo un par de días el tráiler de la serie de Harry Potter, adaptación de las novelas de J.K. Rowling, volvió a batir todos los récords. A tan solo 48 horas después de su lanzamiento, el tráiler acumula más de 277 millones de visualizaciones en todas las plataformas.

Fotos: Walter Echazú

En las librerías, Harry Potter nunca dejó de ser uno de los ya denominados clásicos más vendidos.

En una recorrida por las librerías de Salta, las mesas y anaqueles de libros siguen teniendo la propuesta de la autora británica J. K. Rowling siempre a la vista.

Se las puede adquirir en colección o en forma individual. De bolsillo o con tapa dura.

Fotos: Walter Echazú

Hary Potter está no solo en las librerías sino también en el mercado ilegal de libros.

Sus ejemplares nunca dejaron de venderse. Y ahora a casi 20 años de su primera publicación y con la serie en puertas, los lectores volvieron a buscar cada uno los capítulos de esta historia.

La saga de Harry Potter sigue la historia de un niño huérfano que descubre que es mago y que está destinado a enfrentarse al oscuro hechicero Lord Voldemort.

Todo comienza en Harry Potter y la piedra filosofal, donde Harry ingresa a Hogwarts, aprende magia y enfrenta por primera vez a Voldemort, quien busca la inmortalidad. En Harry Potter y la cámara secreta, durante su segundo año, descubre un misterio dentro del colegio que pone en peligro a los alumnos y revela parte del pasado del villano.

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, aparecen los dementores y se profundiza en la historia de sus padres, además de conocer a su padrino Sirius Black. Luego, en Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry participa en el Torneo de los Tres Magos, donde Voldemort regresa al poder.

La historia se vuelve más oscura en Harry Potter y la Orden del Fénix, cuando el mundo mágico niega el regreso del villano y se revela una profecía clave. En Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry descubre los horrocruxes, objetos que contienen fragmentos del alma de Voldemort, y presencia la muerte de Dumbledore.

Finalmente, en Harry Potter y las reliquias de la Muerte, Harry y sus amigos buscan destruir los horrocruxes, lo que culmina en la batalla final en Hogwarts y la derrota definitiva de Voldemort.

En conjunto, la obra muestra el crecimiento de Harry desde la infancia hasta la adultez, abordando temas como la amistad, el amor, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal.

Hoy el clásico sigue en venta, y tiene una gran variedad de precios.

Fotos: Walter Echazú

El pack que viene con los 7 libros, de la editorial Salamandra en su version de bolsillo, cuesta $197.399. Si lo que busca es vender la colección por tomo, el costo va desde 27.599 pesos a $53.799.

Y en la versión que no es de bolsillo los precios van desde $42.599 hasta $68.599 dependiendo del tomo.

Y si lo pensamos como una hermosa inversión que hace crecer la imaginación y la capacidad de interpretación de la lectura, en todas las edades, el gasto está más que recompensado.