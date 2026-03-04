Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de Javier Milei

Tras la reunión de esta mañana en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei anunció la salida del hasta entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques.

El abogado ocupa el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019, se desempeña además como titular la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), entidad que agrupa a fiscales, desde septiembre de 2022.

Oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el letrado cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y cursó una maestría en Administración de Justicia otorgado por la universidad italiana Unitelma Sapienza con sede en Roma.

En sus jóvenes 45 años, se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Asimismo, ​es miembro de la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) junto a colaboradores de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

Hijo del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, da clases en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente se desempeñó también como Subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) (2020 a 2024).

Por su parte, estuvo a cargo de la representación del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación.

Previo a presidir la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) en septiembre 2022, se desempeñó como Miembro Ordinario del Comité Ejecutivo y en 2021 fue electo Vicepresidente por la Región de Latinoamérica.