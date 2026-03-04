Ricardo Villada asume al frente de la nueva Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica

El Gobierno de la Provincia dispuso, mediante el Decreto N° 131/26, la creación de la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un área que tendrá dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial y que apunta a consolidar una administración más eficiente, ágil y compacta.

La medida se enmarca en el proceso de modernización del Estado que impulsa el Gobierno de la Provincia, y no implica la creación de nuevas estructuras, sino una mejor articulación de las ya existentes, junto con una redistribución estratégica de tareas y funciones para optimizar la gestión pública.

En este marco, se designó a Ricardo Guillermo Villada como Coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, con tratamiento protocolar de ministro y en carácter ad honorem, destacando su experiencia, capacidad de gestión y vínculo con actores de la sociedad civil y de los ámbitos público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus principales competencias, la Coordinación intervendrá en las relaciones institucionales con el Poder Ejecutivo Nacional y con los legisladores nacionales, una tarea prioritaria que requiere seguimiento permanente. Asimismo, tendrá a su cargo el desarrollo de la planificación estratégica provincial, la promoción del potencial productivo y social de Salta, y la vinculación entre el Poder Ejecutivo con el Consejo Económico y Social.

El área también trabajará de manera articulada con estructuras ya operativas de la Gobernación, las representaciones ante organismos internacionales y la Casa de Salta en Buenos Aires, con el objetivo de profundizar la inserción de la Provincia en el escenario nacional e internacional y fortalecer los procesos de planificación que históricamente se desarrollan junto al sector privado.