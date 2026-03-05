IPS: un déficit de $8.000 millones y anticipan el fin de la intervención

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangione, confirmó que el Instituto Provincial de Salud (IPS) arrastra un déficit mensual cercano a los $8.000 millones, en un contexto en el que el organismo recauda aproximadamente $18.000 millones pero tiene gastos que rozan los $26.000 millones.

"El IPS tiene un ingreso X, que es aproximadamente 18.000 millones, y nosotros estamos gastando casi 26.000 millones", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Salta y reconoció que la obra social provincial debe "hacer un ajuste" para equilibrar sus cuentas.

El dato económico se conoció en el marco de una jornada de reuniones que el ministro encabezó con representantes de odontólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos y nutricionistas, en medio del conflicto por actualización de aranceles y convenios con el IPS.

Aumentos imposibles

Mangione fue categórico respecto a los pedidos de recomposición de los prestadores. Señaló que hay planteos de aumentos del 30% que hoy resultan inviables. "Si a mí me venían con un pedido de un porcentaje tan elevado, tenía que decirles que no, que era imposible", afirmó.

El ministro explicó que la recaudación no creció en los últimos meses, lo que impide absorber mayores costos: "Estamos igual, es el mismo déficit, porque tampoco aumentó la recaudación", por lo que remarcó: "No podemos hacer un aumento general con un porcentaje elevado, porque la situación en la provincia es complicada."

En ese marco, adelantó que el Gobierno analiza revisar el esquema de aportes de algunos afiliados. Según indicó, detectaron casos de grupos familiares que abonan cuotas "paupérrimas", de alrededor de $35.000 mensuales.

Convenios "obsoletos"

Uno de los ejes centrales del conflicto es la vigencia de convenios que, según el ministro, tienen más de 25 años. "Todos los convenios son obsoletos, tienen más de 25 años. Cambiaron las prácticas, cambió la forma de trabajo", señaló.

Tras la mesa de diálogo realizada ayer, las partes acordaron avanzar en la elaboración de nuevos convenios prestacionales adaptados a la realidad económica actual. Desde el Ministerio informaron que equipos técnicos continuarán las reuniones la próxima semana para definir detalles administrativos.

Mangione remarcó que su rol es de mediador, por pedido del gobernador, con el objetivo de acercar posiciones entre el IPS y los colegios profesionales y evitar que los afiliados queden sin cobertura.

Fin de la intervención

Otro dato político relevante es que la intervención del IPS podría llegar a su fin en las próximas semanas. "Creo que la intervención en cualquier momento se termina y se comienza a armar el directorio como corresponde", sostuvo el ministro, aunque aclaró que la decisión final está en manos del gobernador.

La eventual normalización institucional del organismo se da en paralelo a la discusión legislativa sobre su funcionamiento y financiamiento.