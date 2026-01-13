Alerta por estafas digitales dirigidas a afiliados del IPS

Se detectó una nueva modalidad de estafa informática dirigida especialmente a jubilados afiliados al Instituto Provincial de Salud (IPS), a quienes delincuentes contactan a través de mensajes digitales con el objetivo de engañarlos y obtener acceso a sus cuentas bancarias.

Según explicó la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, los estafadores se comunican mediante WhatsApp u otros medios digitales, haciéndose pasar por representantes de la obra social. En esos mensajes ofrecen supuestos descuentos, bonificaciones o beneficios exclusivos para afiliados, con el fin de generar confianza y captar la atención de las víctimas.

El engaño: descargar una aplicación

Como parte de la maniobra, solicitan la descarga de una aplicación denominada SUPREMO, bajo el argumento de "ayudar" a completar un trámite o gestionar el beneficio ofrecido. Una vez instalada, la herramienta permite el acceso remoto al dispositivo, lo que posibilita que los delincuentes tomen control de la computadora o el teléfono celular.

De este modo, ingresan a las cuentas bancarias de las víctimas y realizan transferencias o movimientos de dinero que pueden vaciar los fondos en cuestión de minutos, sin que el titular advierta de inmediato lo que está ocurriendo. Desde la fiscalía señalaron que se trata de una modalidad particularmente peligrosa por su nivel de sofisticación y por el perfil de las personas a las que apunta, en su mayoría adultos mayores.

Medidas de prevención

Ante esta situación, la Fiscalía de Ciberdelincuencia recomendó desestimar este tipo de mensajes, no ingresar a enlaces ni descargar archivos provenientes de números o contactos desconocidos, no brindar datos personales, bancarios ni claves de acceso, y bloquear y denunciar el número emisor.

Se recordó además que cualquier consulta o información vinculada a beneficios, descuentos o servicios del Instituto Provincial de Salud debe realizarse únicamente a través de los canales institucionales oficiales del organismo, publicados en sus sitios web y redes sociales verificadas.

Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que las estafas digitales vienen en aumento y que este tipo de maniobras se repite con distintas variantes, por lo que insistieron en la importancia de la prevención y de realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de engaño, ya que la rapidez en la intervención puede resultar clave.

Engaños reiterados

Dos hombres fueron imputados en noviembre pasado por una serie de ciberestafas cometidas mediante maniobras de engaño a través de Marketplace. Tras enviar comprobantes falsos de pago, se hacían pasar por personal bancario para obtener datos personales y financieros de las víctimas y vaciar sus cuentas. Una mujer sufrió entonces la pérdida de más de 26 millones de pesos. La investigación de la fiscalía permitió vincularlos con otros hechos similares y derivó en allanamientos y detenciones.