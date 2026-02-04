Mensajes engañosos en nombre del IPS: qué hay detrás de las falsas promociones

El avance de las estafas digitales sumó en los últimos días un nuevo capítulo en Salta. Esta vez, el blanco son los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta, cuyo nombre e imagen institucional están siendo utilizados de manera indebida en mensajes, publicidades y enlaces apócrifos que prometen beneficios inexistentes y descuentos llamativos.

Según informó oficialmente el organismo, comenzaron a circular comunicaciones que ofrecen supuestas promociones especiales, credenciales digitales con “100% de descuento” y accesos directos para iniciar conversaciones por WhatsApp, una estrategia diseñada para generar confianza y provocar una respuesta rápida por parte de los afiliados. El objetivo final es siempre el mismo: obtener datos personales o bancarios.

Desde el IPS fueron enfáticos al aclarar que la institución "No" envía enlaces por WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales y "No" solicita claves, códigos de verificación ni información sensible a través de esos canales. Cualquier mensaje que pida completar formularios, descargar aplicaciones desde vínculos externos o validar datos personales debe ser considerado fraudulento.

Uno de los puntos centrales de la advertencia está vinculado a la Credencial Digital del IPS. El organismo recordó que este documento es totalmente gratuito y que su descarga se realiza exclusivamente desde las tiendas oficiales Play Store y App Store, sin intermediarios y sin necesidad de ingresar a enlaces enviados por terceros. La presencia de links externos o supuestas “ofertas limitadas” es una de las señales más claras de alerta.

Ante este escenario, el IPS difundió una serie de recomendaciones clave para los afiliados:

No ingresar a enlaces desconocidos o que lleguen por mensajes no verificados.

No brindar datos personales ni bancarios , aunque el mensaje use logos o nombres oficiales.

Eliminar y desestimar este tipo de comunicaciones.

Para despejar dudas o realizar trámites, la obra social indicó que las consultas deben hacerse únicamente por los canales oficiales o de manera presencial en la sede central de calle España 782, en la ciudad de Salta, de lunes a viernes de 8 a 14, o en la delegación más cercana del interior provincial.

Desde la institución también señalaron que recibieron capturas y reportes de afiliados con mensajes marcados como “falsos”, en los que se advierte explícitamente sobre intentos de estafa. Esa información permitió reforzar la alerta y recordar que toda comunicación oficial del IPS se difunde por vías institucionales reconocidas.

Finalmente, el organismo solicitó a la comunidad extremar las precauciones, conservar evidencia de los mensajes sospechosos y denunciarlos para facilitar las tareas de control. En un contexto donde las estafas digitales se vuelven cada vez más sofisticadas, el IPS remarcó que la prevención y la información siguen siendo las principales herramientas para proteger a los afiliados salteños.