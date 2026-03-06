Guerra en Medio Oriente: subió a 217 la cifra de muertes por bombardeos en el Líbano

La cifra de muertes a causa de los ataques de Israel en el Líbano desde la madrugada del lunes subió a 217 y la de heridos a 798, informó este viernes el Ministerio de Salud libanés.

En un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública del Ministerio dijo que las víctimas se registraron entre las primeras horas del lunes y el viernes por la noche, período en que Israel atacó diversas zonas en todo el país.

Hizbulá disparó el lunes misiles y drones contra Israel, y dijo que la ofensiva fue en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante los ataques estadounidenses-israelíes, y por los repetidos ataques aéreos israelíes contra el Líbano.

Israel respondió con bombardeos masivos contra objetivos de Hizbulá y desplegó fuerzas terrestres en el sur de Líbano, lo que representó una gran escalada del conflicto.