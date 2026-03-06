Regresan los primeros argentinos que quedaron varados en Dubai por la guerra en Medio Oriente

Luego de varios días de incertidumbre por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno argentino confirmó que comenzará el regreso de los primeros ciudadanos que quedaron varados en la ciudad de Dubái debido al cierre parcial del espacio aéreo en la región.

Según se informó oficialmente, dos vuelos comerciales operados por la aerolínea Emirates partirán entre el domingo y el lunes desde Dubái con destino final en Buenos Aires, realizando una escala previa en Río de Janeiro.

La situación se originó a partir de la escalada bélica en Medio Oriente, tras ataques militares que involucraron a Estados Unidos y Israel y la posterior respuesta de Irán, lo que provocó restricciones y cierres intermitentes del espacio aéreo en varios países de la región. Esto derivó en cancelaciones masivas de vuelos y dejó a cientos de viajeros sin posibilidad de regresar a sus países.

Más de 600 argentinos pidieron asistencia

De acuerdo con datos oficiales, más de 600 argentinos solicitaron asistencia para poder salir de la zona afectada. Muchos de ellos se encontraban en distintos puntos de Medio Oriente y lograron trasladarse hasta Dubái, desde donde se organizó el operativo de regreso.

Las gestiones diplomáticas estuvieron encabezadas por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto al embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, quienes coordinaron con autoridades locales y con la aerolínea para garantizar los lugares disponibles.

Criterios de prioridad

Desde la Cancillería indicaron que los cupos en los vuelos se asignarán con criterios de prioridad, contemplando principalmente a menores de edad, personas con problemas de salud y pasajeros que llevan más tiempo esperando una solución.

El operativo se desarrolla en un contexto todavía cambiante, ya que el espacio aéreo en algunas zonas continúa habilitándose y cerrándose de manera intermitente por razones de seguridad, lo que podría afectar la programación de nuevos vuelos de repatriación en los próximos días.