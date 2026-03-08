Marcha por el 8M: reclamo contra la violencia de género

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones feministas y sociales convocaron a una movilización en la ciudad de Salta para hoy, con concentración prevista a partir de las 17.30 en Plaza 9 de Julio.

La convocatoria forma parte de una jornada de lucha que se replica en distintas ciudades del país y del mundo, con el objetivo de visibilizar las demandas por igualdad de derechos y contra las violencias de género.

Bajo la consigna "Seamos multitudes en las calles, en las plazas y en todos los ámbitos de la vida", las organizaciones llamaron a participar de la movilización que recorrerá el centro de la ciudad.

Reclamos y demandas

Entre los principales reclamos que se expresarán durante la marcha se encuentran la exigencia de políticas públicas efectivas contra las violencias de género, el fin de los femicidios y transfemicidios y la igualdad salarial.

También se plantearán demandas vinculadas al ámbito laboral y social, como el acceso a trabajos con posibilidades de desarrollo profesional, la protección de los embarazos y las maternidades y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, crianza y educación.

Además, las organizaciones señalaron la necesidad de garantizar información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como generar condiciones que permitan a las mujeres contar con tiempo para el descanso, el ocio y el desarrollo personal.

Entre los puntos que también formarán parte de los reclamos se encuentran medidas urgentes frente a la precarización laboral, la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Discapacidad y la declaración de la Emergencia Pediátrica.

En este contexto, la docencia universitaria anunció su adhesión al Paro Internacional Feminista y Transfeminista, en línea con lo resuelto por la federación sindical CONADU Histórica.

Desde ese sector señalaron que la participación busca acompañar las demandas vinculadas a la igualdad de derechos, las condiciones laborales y la defensa de la educación pública.

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta informaron que la marcha contará con la participación de familiares de víctimas de femicidios, quienes encabezarán la movilización.

Atención gratuita para mujeres en el Polo Integral

En el marco de las actividades por el Mes Internacional de la Mujer, el Gobierno de Salta realizará una jornada de atención integral gratuita destinada a la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres en la ciudad capital.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo, de 9 a 14, en el Polo Integral de la Mujer, ubicado en República de Siria 611, donde se instalará el Camión de Estudios Ginecológicos junto a distintos servicios de salud. Los cupos serán limitados y los turnos se otorgarán por orden de llegada.

La fachada del Polo Integral.

La iniciativa forma parte de las políticas orientadas a fortalecer el acceso a la salud, la prevención y el acompañamiento integral de las mujeres y diversidades en toda la provincia.

Durante la jornada se realizarán mamografías, estudios de Papanicolaou (PAP), colocación de implantes subdérmicos y vacunación, con el objetivo de promover la detección temprana de enfermedades y facilitar el acceso a controles preventivos.

Para acceder a las mamografías, las mujeres deberán presentar DNI, tener 40 años o más, no estar amamantando y haber transcurrido al menos un año desde el último estudio. Las menores de 40 podrán realizarlo si cuentan con antecedentes familiares y orden médica.

En el caso del PAP, el estudio está destinado a personas con útero que no presenten sangrado al momento del control. Además, se recomienda no haber mantenido relaciones sexuales ni utilizar óvulos o cremas vaginales durante las 48 horas previas.

Para la colocación de implantes subdérmicos, se solicitará DNI, no estar embarazada y, en caso de ya utilizar el método, presentar el carnet correspondiente. Desde la organización aclararon que en esta jornada no se realizarán recambios.