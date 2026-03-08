Día de la Mujer: Habrá variadas capacitaciones, ferias y encuentros

En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintas instituciones y organizaciones de la ciudad de Salta impulsan durante marzo una agenda de actividades orientadas a promover el liderazgo femenino, la formación profesional, el acceso a la salud y la participación cultural.

Las propuestas incluyen jornadas de capacitación, encuentros regionales, servicios médicos gratuitos, exposiciones de productos elaborados por mujeres y actividades culturales abiertas a la comunidad.

Capacitación y liderazgo

Una de las principales iniciativas es la agenda impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta (CPCES), que durante todo marzo desarrollará un ciclo de jornadas bajo el lema "Mujeres Profesionales: Liderazgo, Técnica y Territorio".

El objetivo de la propuesta es brindar herramientas concretas que permitan potenciar las capacidades de las mujeres profesionales, promover su participación en espacios de decisión y generar instancias de intercambio de experiencias.

Las actividades se realizarán en el SUM del Consejo, ubicado en España 1420, con un formato interactivo que combinará exposiciones técnicas con participación del público.

La primera jornada se realizó el 6 de marzo y estuvo dedicada a la "Estrategia de Marca Personal e Imagen Profesional", con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de las mujeres en el mercado laboral y empresarial. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la construcción de una propuesta de valor profesional, la comunicación del liderazgo y la coherencia de la imagen profesional tanto en entornos digitales como presenciales.

El ciclo continuará el 13 de marzo con la jornada "Autonomía Económica y Seguridad Laboral", donde se brindarán herramientas para la gestión financiera personal y del hogar, además de información sobre derechos laborales y normativa vigente.

Como actividad central del mes, el 20 de marzo se realizará el Encuentro Regional de Mujeres Profesionales, de 8 a 17.30 en el edificio Ábaco, ubicado en avenida Belgrano 1460. La jornada incluirá conversatorios y paneles con referentes del ámbito técnico y empresarial, además de espacios de participación para el público.

Mercado Artesanal

Las actividades también incluirán propuestas culturales. Este domingo, a partir de las 17, se realizará el 2° Encuentro de Alquimia "Mujeres que transforman" en el Mercado Artesanal de Salta, ubicado en avenida San Martín 2555.

El evento reunirá a más de 100 mujeres en una jornada que combinará reflexión, memoria y celebración, con actividades culturales, gastronomía y espectáculos en vivo. La iniciativa es organizada por Sabor a mi Tierra Salta, junto a la chef internacional Norma Azar, con el apoyo del Mercado Artesanal y la colaboración de diversas organizaciones.

Guitarreada homenaje a las mujeres en el parque

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Salta realizará una edición especial de "Guitarreada Activa" este domingo, a partir de las 18, en el anfiteatro "Cuchi" Leguizamón, ubicado en el parque San Martín. La propuesta busca reconocer y destacar la presencia femenina dentro del folclore local a través de la música y la danza.

La actividad, organizada por la Agencia Cultura, incluirá un espacio de micrófono abierto destinado a mujeres que deseen compartir su voz dentro del género folclórico. La iniciativa apunta a promover la participación de artistas emergentes y generar un ámbito de expresión para intérpretes locales.

En el escenario también se presentarán las cantantes Lali Duarte y Marian Domínguez como artistas invitadas. El cierre de la jornada estará a cargo del Grupo Lunan y La Yapa, que brindarán un espectáculo especialmente dedicado a homenajear a las mujeres.

Además, el encuentro contará con la participación de academias y ballets folclóricos que aportarán danza y color a la propuesta cultural.

"Guitarreada Activa" se desarrolla de manera sostenida desde hace dos años y se consolidó como un espacio de participación cultural para artistas locales emergentes, además de promover el uso del espacio público como escenario de encuentro y expresión artística.