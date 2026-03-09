Las obras resistieron el embate de las aguas del Pilcomayo

Las aguas llegaron hasta el borde y las defensas resistieron el embate de la última crecida del río Pilcomayo. El pico se dio esta madrugada y las obras realizadas sobre la ruta provincial 54, a la altura de Misión KM II, en Misión La Paz, resultaron exitosas.

El pico máximo de la crecida fue de 5,88 metros registrado en la madrugada y luego comenzó el descenso sostenido destacándose que no hubo desbordes en ningún sector.

En el marco de las acciones coordinadas desde el Comité de Emergencia Climática, la Secretaría de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Defensa Civil y la Policía de la Provincia, llevaron adelante un monitoreo constante de la situación del río Pilcomayo en distintas zonas del municipio de Santa Victoria Este.

Durante toda la jornada se realizaron monitoreos en la zona de La Curva y en otros puntos observando que, como resultado de las obras para escurrimiento de agua realizadas en la zona con las alcantarillas, las mismas cumplieron con su función de protección para evitar el ingreso de agua en Misión La Paz.

En la reunión de análisis realizada en la subcomisaría de Santa Victoria Este, el subjefe de Policía, Walter Toledo, el secretario de Gobierno municipal Marcos García, y el director de Logística de la Subsecretaría de Defensa Civil, Cristian Ocaña junto a equipos técnicos y de bomberos evaluaron el comportamiento del caudal del río contando con la información enviada desde la Secretaría de Recursos Hídricos.

Finalmente, durante las primeras horas de la mañana se registró un descenso alcanzando los 5,70 metros manteniéndose las guardias preventivas.