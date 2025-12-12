El poeta que surcó los mares

Tuve la suerte de conocerlo en 1984 y dialogar sobre distintos temas, donde se notaba su transitar por el mundo recorriendo otras culturas. Me queda un sereno recuerdo de la visita que le hice a su domicilio. Sacaba los vocablos justos, bien medidos y pensados para describir su historia de mares y de puertos lejanos, habitados por otras culturas. Se conoce que los viajes por el mundo le fueron enseñando los secretos del hombre, los detalles de su estilo, sus lenguas y sus costumbres. Descubrió que, a pesar de los climas, los intereses y otras circunstancias, el hombre es el mismo en todo el universo. Con todas esas visiones fue construyendo la melodía de su mensaje, que lo vuelca en su novela 'Pretérito Perfecto', como un símbolo de lo humano y se ganó el aplauso tucumano y la admiración de quienes conocieron su obra.

La obra, Pretérito Perfecto, publicada en 1983 es una reseña testimonial sobre su provincia, su gente, y la experiencia de esas décadas de violencia social, tras la crisis azucarera. Se construye a partir de voces que habitan tiempos diferentes: la de Clara Matilde, una anciana centenaria que evoca fragmentos de la historia de Tucumán; y la de Ramón Furcade, quien la interroga sobre esos acontecimientos para reconstruir su propio pasado pero sin dejar de estar atento a su presente.

Todo conduce hacia la aceptación del "presente imperfecto", lo inacabado o incompleto de la historia y del tiempo. El pasado se reabre constantemente, el presente puede ser comprendido a partir de los recuerdos y el futuro se anuncia en las huellas.

Egresado de la Escuela Nacional de Náutica, fue oficial de Máquinas de la marina mercante. Sus viajes contribuyeron para desarrollar en él al escritor.

"Todo conduce hacia la aceptación del "presente imperfecto", lo inacabado o incompleto de la historia y del tiempo".

Recibió en dos ocasiones el Premio Bienal Ricardo Jaimes Freyre, la mayor distinción de su provincia para el género poesía, y en otras dos oportunidades el Bienal Pablo Rojas Paz, máximo galardón provincial para obra narrativa. En el Primer Concurso de Cuento Argentino, organizado en 1982 por el Círculo de Lectores, cuyo jurado integraban Jorge Luis Borges, Josefina Delgado, José Donoso, Jorge Lafforgue y Enrique Pezzoni, fue distinguido su relato 'Playas', incluido luego en el volumen 'Cuentos de hoy mismo', en 1982. Del libro de Eduardo Tijeras, se extrae la opinión vertida sobre este escritor por Federico Peltzer, quien dice: "Hay una isla para usted, el mejor cuento del libro, es un símbolo de aquello que, por desearse tanto, cuando no se tiene, se inventa. Ha de haber una isla para este hombre de hoy, que siente asco, y no puede evitarlo, en este reino que le ha tocado habitar. Todo hombre tiene derecho a su isla; hoy lo tiene más que nunca, y es preciso afirmarlo, depositar en la empresa una fe lo bastante grande como para hacerla surgir del mar. Quien lo promete no engaña; es, quizá, un profeta. Considerado un gran vanguardista de las letras.

Sus libros: "Hay una isla para usted", cuentos, 1963. "Advenimiento de la Bomba", cuentos, 1968. "Lecturas", poemas, 1973. "Frente al mar de Timor", novela, 1976, "Los límites en la tierra: en el canal", poesía, 1980. "Pretérito Perfecto", novela, 1983, "Convergencias", narrativa, 1985. "Naufragios", poesía, edición póstuma. Falleció en Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, en 1985.

Pasó por la vida testimoniando su tiempo, un diestro hombre de las letras que se destacó con su elegante prosa y en la profunda poesía que aparecía en sus 'naufragios' o en 'los límites de la tierra: en el canal', de donde saca sus pájaros del alma para sumar su verbo.