La sórdida campaña contra Brigitte Macron en plena crisis de Francia y de Europa

Una visión pragmática, fáctica y antidemocrática, que es el sello de los nuevos liderazgos antisistema del siglo XXI, inspira el uso de las redes sociales como instrumento para la injuria. De allí el ensañamiento de la campaña emprendida contra Emmanuel y Brigitte Macron, utilizando entre otros factores, la diferencia de edad entre los cónyuges,

Esta campaña se enmarca en la crisis presidencial en Francia, unida al desconcierto europeo ante la prolongación del ataque ruso a Ucrania y que Vladimir Putin amenaza (temerariamente) con expandir contra la OTAN. Y, entre tanto, el presidente Donald Trump desarrolla una estrategia egocéntrica que deja a Europa librada a su suerte.

Los agravios contra Brigitte

Tan grave fue el ataque, que algunos comunicadores fueron sancionados por la Justicia, aunque los autores intelectuales e impulsores de la campaña aún se mantienen en el anonimato. La primera dama francesa Brigitte Macron, objeto de injurias referidas a la diferencia de edad con su marido y acusada de ser transexual, presentó una demanda ante los tribunales de Paris y, junto con el presidente Macron, otra ante los de EE. UU., por cyber acoso. La iniciativa de tal recurso procesal va mucho más lejos que una simple sentencia judicial de la parte de los magistrados y el fin de la saga no está escrito para siempre, a pesar de las penas aplicadas a los procesados.

En la Cámara Correccional del Tribunal de Paris se presentaron los acusados, de aspecto banal, todos inculpados de alimentar y divulgar falsos y ofensivos rumores en el confort del anonimato de las redes sociales y el espacio cibernético.

¿Cuál es el propósito de divulgar que Brigitte Macron es un transexual que era un hombre y se convirtió en mujer?

En las cuentas X de Elon Musk, Tik Tok, Instagram y otras redes proliferaron los comentarios y mensajes de odio infundado y ofensas, sin prever que el contenido de estos llevaría a los instigadores ante los tribunales de Justicia.

La dependencia nacional responsable de lucha contra el odio y ofensas en línea, en su informe de policía, describe los perfiles de las personas que participaron en las redes sociales caracterizados por una violencia extrema con el fin de generar una campaña para denigrar a la primera dama. Se trata de acusaciones sin fundamentos, ni pruebas. Simplemente, injurias con intencionalidad política.

No hay derecho a la injuria

En la declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Artículo 11 incluye "la libre comunicación de pensamientos y opiniones" como "uno de los derechos más preciados del hombre, en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir y expresarse libremente, salvo si se cometen abusos al ejercicio de esa libertad en los casos determinados por la ley",

Pero injuriar y calumniar es un delito, que debe ser juzgado y condenado una vez cometido. En 1789 no existía el espacio cibernético, ni las redes sociales, hoy otorgan impunidad al agravio, al insulto, y a campañas infames orquestadas por personas que no se identifican. Los acusados, envueltos en un aura de impunidad, en el juicio invocan el ejercicio de la libertad de expresión; por supuesto, no manifiestan ni reconocen los efectos devastadores de sus actos.

Incluso, afirman que tanto el presidente Macron como su esposa y la clase dirigente en general, están preparados para soportar "el humor de los usuarios en las redes sociales".

Nada de humorístico: es una campaña agresiva contra la institución presidencial. Por supuesto, la documentación presentada por Macron y Brigitte demostró que se trata de una patraña.

Una pareja muy particular

Los que alimentaron los rumores y difamaciones se inspiran, entre otras cosas, en la historia de la pareja presidencial, ya que cuando ambos se conocieron, Emmanuel Macron tenía 14 años y ella, de 39, era su maestra de teatro.

Los rumores contra la primera dama abren la puerta a otra suposición en un terreno muy grave, la pedofilia. El derecho penal tipifica tal figura como la perversión de menores, y prevé penas muy duras para aquellos quienes cometen o practican actos pedófilos.

Entre los acusados se encuentra el escritor Aurelién Poirson Atlan, quien defiende el derecho a la sátira y la libertad de expresarla libremente. El mismo inspiró a la bloguera, autora y comentarista católica conservadora estadounidense. Candace Owen, quien cuenta con gran audiencia y seguidores en las redes, se autoproclama famosa y afirma conocer la verdad del tema. No ha dejado de repetir en sus blogs las difamaciones y comentarios sobre la pareja presidencial, reiterando el carácter de "pedófila" de Brigitte Macron. Las incesantes difusiones y afirmaciones de Owen hicieron que el caso adquiriera trascendencia internacional, obligando a la pareja presidencial francesa a presentar una demanda ante los tribunales americanos contra ella. En EEUU durante la presidencia de Barack Obama, su esposa Michelle también fue víctima de similares acosos; los rumores afirmaban que era transexual de género masculino. Michelle Obama no tardó en reaccionar y presentó denuncias ante los tribunales estadounidenses. En el caso de la justicia americana las pruebas son explícitas y Brigitte Macron deberá someterse a las revisiones y exámenes médicos que prevén los tribunales en el juicio contra Owen.

En Europa, en materia de cyber acoso, la ley prevé que "el delito se consuma si la víctima ha sufrido una degradación en su condición de vida, alterando en consecuencia su salud física y/o mental"

La primera dama francesa decidió no presentarse a las audiencias personalmente y se negó a someterse a las revisiones del perito médico legal previstas en la ley, sin que esto haya obstruido la acción de la Justicia. Ella prefirió no exponerse considerando tales exámenes humillantes. El problema, claramente, es otro: ella es víctima de injuria y agravios que son públicos.

Sin embargo, su hija Tiphanie, del primer matrimonio de Brigitte, se presentó ante los tribunales para testificar y dar fe de las consecuencias nefastas en la vida de su madre, la familia y la pareja presidencial. Desde el momento que empezaron los ataques "yo vi la degradación moral en su condición de persona y la angustia personal como madre, abuela y esposa …" -declaró Tiphanie- "Mi madre sufre ataques constantemente y no puede ignorar todas las atrocidades que se dicen sobre ella". Por lo pronto, Poirson-Atlan y el resto de los acusados en Francia recibieron condenas a 12 meses y 8.000 euros de multa, más la suspensión de todas sus cuentas en las redes sociales durante seis meses.

Crisis presidencial

Todo este episodio bochornoso ocurre en el peor momento de la presidencia de Macron: la crisis más aguda de la V República. Su mandato está en caída vertiginosa. Macron sepultó su figura presidencial con la decisión unilateral de la disolución de la Asamblea Nacional, para sorpresa de todos los ciudadanos, su gabinete y sus colaboradores más cercanos. Esa decisión inexplicable marcó el principio del fin.

Además, y sólo a título enunciativo, hay que sumar los intentos frustrados del poder legislativo de ambas cámaras para aprobar el presupuesto 2026, el naufragio de la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones, alineándose a todos los países de la Unión Europea.

A esta crisis se suma el aumento vertiginoso del narcotráfico y las bandas mafiosas incontrolables en grandes ciudades francesas provenientes de Marruecos y Turquía, un malestar creciente de los franceses con la UE y con la presión de las migraciones.

Francia se ha convertido en un país ingobernable. La "macronia" deja al estado huérfano de heredero; nadie sucederá a Macron. Incluso los más cercanos al presidente lo abandonan, sus ex primeros ministros Edouard Philippe y Gabriel Attal y otros miembros de la presidencia sugieren, algunos de forma implícita o explícita, que el presidente una vez aprobado el presupuesto para el año 2026, debería renunciar a la presidencia y llamar a elecciones anticipadas.

Las campañas ya empezaron y los intereses, traiciones y especulaciones están a la orden del día. El contexto es sombrío. Los fantasmas de la guerra vuelven a sobrevolar al país.

El mensaje televisivo del jefe del Estado Mayor de la Armada Francesa, Almirante Nicolas Vaujour, produjo el efecto de un electroshock cuando anunció que "hay que prepararse para la pérdida de los hijos de la Nación". Frente a la certeza de que el presidente ruso Vladimir Putin se propone avanzar sobre Europa, Vaujour dejó en claro que los jóvenes soldados de reserva podrían tener que ir al frente de batalla. Además, sugiere que se debería imponer el servicio militar obligatorio

Ucrania no está dispuesta a capitular como pretenden Putin y Donald Trump. Los mandatarios europeos tratan infructuosamente de acordar el fin de la invasión rusa pero ningún país, empezando por Ucrania, puede aceptar el "abandono de todas las ciudades invadidas del este de Ucrania, que Ucrania nunca forme parte de la OTAN y limitar el número de soldados y armamentos". Porque sabe que ese acuerdo es inviable, y que la guerra se prolongará, Putin ya diseña una estrategia de ofensiva militar en las zonas fronterizas con los países bálticos, Polonia y Escandinavia.

Europa calcula que la guerra estallará en los próximos tres años.