Lo ridículo no siempre es inocente

El proyecto de ley para cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas bonaerenses, propuesto por la diputada Lucía Lorena Klug, ha quedado estigmatizado automáticamente; es fácil aplicarle una frase clásica de Sarmiento: "Del ridículo no se vuelve". Es uno de los riesgos de la exposición pública. Una frase que Juan Domingo Perón pronunciaba con frecuencia, aceitada con su tono picaresco, y reformulada como "de todo se vuelve, menos del ridículo".

Sin embargo, el proyecto trasluce una ceguera que es una de las causas de la caída global de la Argentina. Entre otras cosas, ya existen impuestos ambientales.

Lucía Klug es profesora de Historia y militante de Patria Grande, el núcleo político que lidera Juan Grabois. Este dirigente, que sobreactúa su imagen de violento justiciero, siempre ha puesto de manifiesto su espíritu de anarquista decimonónico con un proyecto de expropiación a todos los productores rurales. Incluso, llegó a ocupar un campo privado en Entre Ríos para solidarizarse con una supuesta heredera (que ya había cobrado la herencia).

Esto explica que el proyecto de la profesora Klug incluya la creación de un fideicomiso que se constituiría con el impuesto a las emisiones de gas metano provenientes de las flatulencias del ganado, que pagarían los dueños, y que estaría destinado al procesamiento de residuos sólidos.

Va de suyo que el presidente del fideicomiso sería Juan Grabois. O así parece. Por una parte, porque el amigo del Papa Francisco perdió el manejo de los fondos para los "trabajadores de la economía popular". Además, porque el tratamiento de los residuos emisores de gas metano es la tarea que debería cumplir, desde hace 48 años, el CEAMCE.

Este organismo, que desde este año preside Claudio "Chiqui" Tapia, promovido por el gobernador Axel Kicillof, percibe (según estimaciones, porque no hay información oficial sobre su presupuesto) unos 200 millones de pesos mensuales de cada uno de 45 municipios del área metropolitana. Y el organismo prevé para este año un aumento de sus activos financieros por $109.920.037.251, correspondiente a un aporte de capital, según informa la revista Parlamentario.

¿Cuál es el sentido de crear un fideicomiso? Lamentablemente, la insistencia en convertir la democracia en clientelismo y el voto en una mercadería lleva a inventar cualquier cosa.

La realidad es que el carácter antropogénico del calentamiento global es una hipótesis y todo indica que el problema, en todo caso, no lo generan tanto los rumiantes (que habitan la tierra desde hace más de 40 millones de años) sino la utilización de combustibles fósiles que está generalizada en todo el mundo y que, en la Argentina, siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos y consumo.

En Europa, la invocación ecológica contra el ganado importado se desencadena tras la epidemia de "la vaca loca", causada por el uso de seso ovino en el alimento balanceado del ganado, como nutriente en reemplazo del pastoreo. Por este y por otros motivos, los chacareros del viejo continente no pueden competir con las carnes sudamericanas; y ponen barreras paraarancelarias. Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania dejó al descubierto la absoluta dependencia europea de los combustibles fósiles.

En nuestro país se generan 18 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente, 1,15 kilos por persona por día. Todos ellos producen gas metano.

¿Por qué el CEAMCE y todos los organismos oficiales responsables del tratamiento de residuos no se ocupan de optimizarlo con los presupuestos con los que ya cuentan?

Si fueran organismos eficientes, Chiqui Tapia no tendría nada que hacer en el principal, donde ingresó hace veinte años como planta permanente; y de la mano de su ex suegro, Hugo Moyano, fue vicepresidente hasta que Kicillof, sin consulta, lo llevó a la presidencia. Una extendida tradición.