Se va… regresa

Dice que se va. Dice que se va hace como dos años. Hace como dos años dice que acá no se queda. No se queda porque no puede darle un futuro a su hija. Hija pequeña, única. Única hija. Hija a la que quiere darle todas las oportunidades. Oportunidades que allá habría y aquí no. Aquí no hay trabajo me dice, y para lo que trabajo yo puedo trabajar en cualquier lugar del mundo.

Mundo enorme e incierto, planisferio abierto, potencial de oportunidades.

Oportunidades que ella ve fuera, que ella dice que vendrán. Que vendrán muchas. Muchas oportunidades, trabajos que está dispuesta a hacer. Hacer y deshacer su cotidianidad, su día a día, su vida.

Su vida que ya tiene huellas de nómade. Nómade dentro de su país. País que la verá tomar un vuelo en enero. En enero tomará su avión. Avión que tardará una docena de horas para llegar a destino. Destino que eligió con cuidado. Con cuidado, porque no se va sola, se va con su familia. Su familia que hoy son tres. Tres que se atreven. Se atreven porque no cierra la cuenta. La cuenta no cierra acá. Acá, entre impuestos, alquiler, trabajos temporarios, todo se hace cuesta arriba.

Cuesta arriba allá también será, pero ve el futuro más claro. Más claro que acá, que cada tanto cambian las reglas del juego. Juego del que somos peones, me dice. Dice convencida, que allá será mejor. Mejor para ella, y mira a su hija. Hija que vamos a extrañar. Extrañar a ella también. También sé que la amistad traspasa fronteras. Fronteras que harán de separación física, no emocional. Emocional será el costo a pagar por su osadía, pero los ojos puestos en su hija, su valentía, todo. Todo vale la pena cuando se trata de perseguir un sueño.

Sueño que siguieron sus ancestros. Sus ancestros, camino inverso. Inverso es el camino que ella hace. Hace tantos años ellos vinieron a buscar un futuro aquí. Aquí donde ella ahora no lo ve. No lo ve y parte. Parte hacia el viejo mundo. Viejo mundo que la recibe. La recibe de vuelta. De vuelta, está de vuelta, no se va, regresa. Regresa a sus orígenes. Sus orígenes, que también partieron. Partieron ellos, parte ella. Ella como extremo de un hilo que se encuentra con el inicio de la madeja. Madeja que se teje en un mundo de fronteras simbólicas, de papeles y administración. Administración que a veces abre y otra cierra puertas. Puertas que nadie puede cerrar, si de soñar un mundo mejor se trata. Se trata de vivir, de eso se trata. Se trata de vivir, no de sobrevivir. De sobrevivir estamos cansados, me dice. Me dice que quiere vivir, en mayúscula. En mayúscula, como deber ser. Como debe ser, íbuen viaje! íbuen retorno! Retorno, que es circularidad. Circularidad, pensativa me dice. Dice que se va. Se va.