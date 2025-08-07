Gorilas y mandriles: Argentina, el planeta de los simios

El "Gorila", en la simbología política argentina, ha representado tradicionalmente a los valores de lo que, por ejemplo, se enseñaba en el Ejército como "Los valores del Ser Nacional"; hilados básicamente por la triada "Dios-Patria-Hogar", o "Familia" ¿Era la Tradición, Familia y Propiedad? aquella versión del "gorilismo con sotana", que se paseaba por las calles de Buenos Aires con una teatralidad grotesca que marcaba un estilo de guerra cultural… ¿le suena este último término?

Sí, porque nada es nuevo en la historia. Ya lo decía Aristóteles al definir que la historia es circular: "Eventos como la guerra de Troya, pueden volver a repetirse". Y en esta Argentina donde como los condenados en la Bolgia 8, del "Inferno" del Dante, caminamos hacia adelante, pero con la cabeza mirando hacia atrás, todo vuelve a repetirse. Incluso lo más grave: los errores.

Creíamos haber eliminado al peronismo kirchnerista votando a un personaje como Javier Milei, que daba la impresión de que nos llevaría a un tiempo histórico de orden y civilización superando a la barbarie "peroncha". Pero no, el resultado es que ahora todos estamos enjaulados en el mismo zoológico institucional.

La Libertad Avanza ha repetido dos errores históricos claves: Así como Perón le reclamó a Cámpora haberle "llenado el partido de putos y comunistas" (sic); Milei, vino a llenar el gobierno de gorilas y paranoicos. En la demonización de los sectores populares los ha vuelto a unificar, porque con este peludo presidente, peronistas ortodoxos, kirchneristas, troskos, piqueteros, sindicalistas, radicales, "todes" son ahora una sola raza: Mandriles.

El problema del gobierno nacional y de los que piensan como el "Javo", es que no comprenden las finas derivaciones que el lenguaje tiene en la psiquis. Lo subliminal opera más fuerte que lo directo; luego, en esa simplificación gorila han agrupado a lo disperso. Terminaron reuniendo lo que el peronismo no pudo.

Zoología política

No hemos avanzado absolutamente nada. El mundo ya piensa en otros planetas y aquí continuamos discutiendo sobre izquierda o derecha, que ya en política no tiene sentido. Hace casi un siglo la dicotomía era "Braden o Perón", ahora es "Lamelas (el nuevo embajador de los Estados Unidos) o los Mandriles". Nos han llevado a lo peor de nuestro pasado.

El "Javo" y sus libertarios, con poco libro y mucho coraje, no se dan cuenta de que al instalar el término "Mandril" como insulto, han consagrado una categoría sociológica que se ha vuelto sinónimo de Pueblo, de resistencia, de vulgo organizado.

Hoy, la lucha es "Gorilas o Mandriles"

Han llenado los lugares públicos con especímenes que harían que el resentimiento social y la soberbia de una Eva Duarte, parezcan Bernardet de Subirou. La diputada nacional Lilia Lemoine es un caso. Cree que la cuestión social es una forma de cosplay ideológico de feria retro. Una repostera tarotista devenida en planificadora nacional decide los destinos del país. El peronismo nos trajo a José López Rega, que era umbandista y también un profeta del odio. No hemos avanzado nada. Lo que antes era "La embajada o la Patria", ahora es "El algoritmo o el Pueblo".

Poco a poco, el "Mandril" se vuelve símbolo de dignidad, porque el Mandril, será ruidoso, pulguiento, peludo, pero nunca "Vendepatria".

De Darwin a Perón

La realidad que es la única verdad nos está mostrando que La Libertad Avanza no liberó, no mejoró, no funcionó hasta aquí. Pero unificó a través de la violencia simbólica. ¿Qué estrato de la sociedad, qué profesión, no ha sido atacada simbólicamente por el presidente? ¿Desde cuándo un ciudadano tiene el derecho a discernir que otro es "gente de bien" o no? ¿Qué es ser de "bien"?

Esta Argentina es el mundo del revés. Darwin dijo que evolucionamos desde el simio, pero ahora resulta que la evolución ¡Es el simio! Porque el Mandril, como nuevo sujeto político argentino, alborota, grita, resiste, come polenta, bebe "Tetra" y baila cumbia, pero no entrega ni la Bandera ni el mate.

¡Escuchamos la Marcha de Malvinas y vibramos de emoción! Porque supimos lo que significa la Patria y la Bandera. Milei admira a Margaret Tatcher y dice que la Bandera "me significa un muro". Para este presidente un perro vale más que un argentino.

Pienso en el Mito de la Caverna de Platón, donde todos están mirando hacia la pared del fondo, creyendo que las sombras que les proyectan es la realidad. Todos encadenados. Así están estos llamados "Pibes libertarios", descubriendo "secretos" y defendiendo "las ideas de la libertad", que jamás explicaron cuáles son.

Entonces si uno, como el que escribe, les dice, "Che, aquí afuera está la luz", como dice Platón, seguramente será eliminado.

Los Gorilas podrán tener el poder, pero los Mandriles tienen la calle, la olla, el bombo y el fuego sagrado. Si esta es la evolución libertaria, entonces los veremos bailando cumbia bajo el retrato de Evita, de Don Hipólito, con el mate en una mano y la Bandera Argentina de la dignidad en la otra.