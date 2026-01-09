Venezuela, entre la liberación y la intervención

Hablar de una eventual o efectiva acción militar de los Estados Unidos sobre Venezuela obliga a caminar por una línea incómoda, plagada de contradicciones morales, intereses estratégicos y relatos cuidadosamente construidos. Por un lado, nadie con honestidad intelectual puede negar el colapso social, económico e institucional en el que se encuentra sumida Venezuela desde hace años. Por otro, tampoco puede ignorarse que la intervención militar extranjera, aun invocando causas nobles, suele esconder motivaciones menos confesables y abrir heridas que perduran por generaciones.

Venezuela es hoy el retrato trágico de un país rico empobrecido. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y, sin embargo, su población padece niveles de pobreza, migración forzada y deterioro de servicios básicos que recuerdan a países en guerra. El experimento socialista, sostenido durante décadas bajo distintas denominaciones ideológicas, no logró - como no lo logró en ningún país donde se aplicó de manera estructural - generar bienestar sostenido, igualdad real ni desarrollo humano. Por el contrario, produjo concentración de poder, destrucción del aparato productivo, dependencia del Estado y un régimen político cada vez más autoritario.

Desde esta perspectiva, la idea de "liberar" a una nación oprimida puede resultar seductora. La narrativa de terminar con una dictadura, desarticular redes de narcotráfico y restaurar la democracia tiene fuerza simbólica, especialmente frente a un pueblo que sufre. Sin embargo, la historia reciente demuestra que las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos rara vez se explican solo por razones humanitarias. Irak, Afganistán, Libia o Siria son ejemplos elocuentes de cómo la promesa de libertad suele derivar en caos, fragmentación y dependencia aún mayor.

Aquí emerge la pregunta central: ¿hasta dónde tiene legitimidad una potencia para intervenir militarmente en otro país? El derecho internacional establece principios claros de soberanía y no intervención, precisamente para evitar que el orden mundial se convierta en la ley del más fuerte. Cuando Estados Unidos decide actuar unilateralmente, aun con el respaldo retórico de aliados, erosiona ese marco normativo y sienta precedentes peligrosos. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier nación cuyo rumbo político o recursos estratégicos incomoden a una potencia.

El petróleo, en este debate, no es un dato menor sino el núcleo duro del problema.