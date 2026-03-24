La memoria y la esperanza

Fecha triste para mí el 24 de marzo, como para muchos argentinos que aspiramos a vivir en democracia. Para los mayores que vivimos aquel trágico día fue terrible. Yo vivía junto a mis tres hijas, pequeñas, y esa madrugada personas del ejército entraron a mi casa a detenerme. Me llevaron en un auto, y me vendaron los ojos. Yo sabía lo que significaba ese golpe de Estado, pero en ese momento comprendí que no se trataba de una simple detención. Nunca hasta entonces había sido detenida por ninguna causa. Me llevaron al campo del Ejército. Entramos por avenida Bolivia y allí vi a muchos amigos del Club Universitario donde organizábamos encuentros para pensar y reflexionar. Y al parecer eso era lo que consideraban subversivo. Todos éramos profesionales con ideas e ideales. Allí, en el galpón militar permanecí con los ojos vendados, sentada en el piso junto a muchas otras personas, hombres y mujeres. Durante varios días nos sacaban del lugar, en una camioneta y nos llevaban al medio del campo militar y realizaban simulacros de fusilamiento.

Fue un tiempo terrible en mi vida personal y para la sociedad. El gobierno militar intervino todas las provincias y las universidades, clausuraron los centros profesionales e intelectuales. Intervinieron a la CGT y pusieron en marcha una gran persecución contra estudiantes y trabajadores que se oponían, y padecían, la ideología autoritaria de esa dictadura cívico militar y eclesiástica.

Fueron años de persecuciones, miedo y violaciones a todo tipo de derechos. Y una gestión de casi ocho años que no resolvió ningún problema económico y dejó una enorme deuda pública y, sobre todo, una muy grave herencia institucional y social.

Memoria significa indagar en nuestra historia, para mirar el futuro con esperanza y para construir una cultura política y cívica fiel a los derechos consagrados en nuestra Constitución. Cincuenta años después, seguimos desandando un largo camino y poniendo nuestros esfuerzos y nuestros sueños en la construcción de la democracia y la justicia social.