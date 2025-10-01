¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Corrupción en la cárcel: condenas, el 9 de octubre

Son veinte los imputados en la causa y se juzga a sólo diecinueve.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 01:52
Frente del penal de Villa Las Rosas.
La vigésimo octava jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, continuó con las réplicas de los alegatos presentadas por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Posteriormente, las defensas formularon sus contrarréplicas.

Concluida esta etapa, el Tribunal de Juicio -integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de octubre a las 8.30, ocasión en la que se escucharán las últimas palabras de los acusados. La lectura del veredicto se fijó para ese mismo día a las 13.30.

Cabe recordar que son veinte los imputados en la causa, aunque sólo diecinueve están siendo juzgados, dado que una de las acusadas fue declarada en rebeldía.

Los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada —por la participación de más de tres personas, en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos—.

En los casos de Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón, también se les atribuye exacciones ilegales agravadas en distintos hechos. Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

