Orán: amantes presos por intentar matar al marido

La justicia avanza tras el intento de homicidio ocurrió el pasado jueves en un alojamiento transitorio sobre ruta nacional 50 en la ciudad de Orán, donde un hombre resultó herido con un arma blanca en el rostro tras reclamarle la infidelidad a su pareja, que llegó al motel acompañada por un hombre. Los sospechosos -hombre y mujer-, permanecen detenidos bajo el régimen de prisión preventiva hasta tanto se aclare la situación que ya fue analizada e investigada por la justicia. El hombre lesionado en el rostro y en uno de sus ojos permanece bajo cuidados médicos. La víctima fue trasladada desde el hospital San Vicente de Paul hacia esta capital, para ser asistido con alta complejidad en el hospital San Bernardo.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a una mujer y a un hombre, como coautores del delito de tentativa de homicidio.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que se mantengan ambos detenidos.

El pasado 25 de septiembre, un hombre de 21 años ingresó al hospital local con una herida de arma blanca en el rostro. En el marco del avance investigativo llevado a cabo por personal de la UGAP Orán, se pudo establecer que el hecho sucedió en un hotel alojamiento de ruta 50. Según averiguaciones, la mujer de 22 años habría ingresado al lugar junto con el coimputado de 33, y posteriormente lo hizo el hombre de 21 años.

Tras el reclamo, el más joven resultó herido con un arma blanca y ambos detenidos se dieron a la fuga abandonando a su víctima, siendo detenidos luego por la policía de Orán.