Solicitaron prisión perpetua para García Viarengo

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Nahir Viazzi Klimasauskas, de 27 años. La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa técnica solicitó su absolución.

Este lunes 13, al reanudarse la audiencia de debate, el abogado querellante solicitó al Tribunal exhibir imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde fue encontrada la víctima, captadas la mañana del 19 de febrero de 2023.

Luego, se dio lugar a los alegatos de las partes. En primer lugar, lo hizo la Unidad Fiscal, donde tras referirse en extenso a las medidas probatorias producidas, sostuvo la acusación contra García Viarengo y solicitaron que sea condenado a la pena de prisión perpetua.

Luego, el abogado querellante, en representación de la familia, tras su exposición, sostuvo la acusación y coincidió en el pedido de pena para el acusado.

A su turno, la defensa del acusado sostuvo su inocencia y pidió que sea absuelto de forma lisa y llana, y de forma subsidiaria, que sea absuelto por el beneficio de la duda.

El Tribunal, conformado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 14 a las 13 para las últimas palabras del acusado y tras deliberar, dar a conocer el veredicto.

El caso

El hecho sucedió el 19 de febrero de 2023, cuando una mujer cayó en el patio interno de un edificio de la zona centro de la ciudad de Orán desde el cuarto piso. En ese momento el acusado se hallaba en el lugar.

Todas las partes del juicio

* Gustavo García Viarengo está acusado por el delito de homicidio agravado por haber existido relación de pareja y haber sido perpetrado por un hombre mediante violencia de género en perjuicio de Nahir Viazzi Klimasauskas.

* La Unidad Fiscal conformada al efecto está integrada por los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot; la querella en representación de la familia de la víctima Matías Adet Figueroa, y de Gustavo García Viarengo a cargo de Adrián Sureda Domínguez y Gabriel Rú.

* El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán Norma Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini.

* El hecho que se investiga sucedió el 19 de febrero de 2023.