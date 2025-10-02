¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico
Inseguridad en Salta
Caída de árbol y destrozos
Narcotráfico en Argentina
Incendio y muerte
feria holística
falso incendio
Narcotráfico en Salta
Narcotráfico en Salta

Un olor a pegamento delató un cargamento de 48 kilos de cocaína en Salta

Un simple control vial terminó destapando un cargamento millonario de cocaína que viajaba rumbo a Buenos Aires. Dos hombres fueron detenidos luego de que Gendarmería hallara 45 paquetes escondidos dentro del torpedo de un Peugeot 408.
Jueves, 02 de octubre de 2025 09:32
La Gendarmería secuestró 44 kilos de cocaína en la Ruta Nacional 9/34.
Lo que parecía un control de rutina en las Rutas Nacionales 9 y 34, en el kilómetro 1.545, se transformó en un fuerte golpe al narcotráfico. Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” ordenaron detener la marcha de un Peugeot 408, ocupado por dos hombres mayores de edad que viajaban desde Salta hacia Buenos Aires.

Al revisar el vehículo, los gendarmes detectaron un intenso olor a pegamento que escapaba desde el torpedo del auto. La sospecha creció y, tras una inspección minuciosa, descubrieron el verdadero cargamento: 45 ladrillos envueltos y camuflados, con un peso total de 47 kilos 972 gramos de cocaína.

Los especialistas de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron con el Narcotest la pureza de la droga. La Unidad Fiscal Federal de Salta ordenó el secuestro del vehículo, la droga, dos celulares, dinero en efectivo y la detención inmediata de los ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El hallazgo evitó que casi 48 kilos de cocaína llegaran a destino en un viaje que parecía común, pero que terminó con los ocupantes tras las rejas y el rodado incautado.

 

