PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Robo automotor
Investigación judicial
Aguas Termales
Siniestros viales en Salta
Liga del Bermejo
Paraje El Arazay
Violencia en Orán
Tecnología
Robo automotor
Investigación judicial
Aguas Termales
Siniestros viales en Salta
Liga del Bermejo
Paraje El Arazay
Violencia en Orán
Tecnología

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1495.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Paraje El Arazay

El héroe de cuatro patas: una nena se perdió en Los Toldos y su perro la cuidó hasta que la hallaron

Una tarde de desesperación terminó con un abrazo que conmovió a todo Los Toldos Una niña de tres años fue hallada sana y salva en el paraje El Arazay. Caminó más de dos kilómetros acompañada por su cachorro, que la protegió de cualquier peligro. De película.

Mariano Alberto Gil
Lunes, 20 de octubre de 2025 10:34
Una vista de Los Toldos, localidad salteña donde una niña de 3 años se fue de su casa y fue hallada cuatro horas después junto a su inseparable amigo: un perro.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Final feliz en Los Toldos. Una jornada que comenzó con angustia terminó con aplausos, abrazos, emoción y lágrimade de alegría en el Paraje El Arazay, una zona rural de Los Toldos, al norte de Salta. Allí, una niña de 3 años desapareció de su hogar alrededor de las 16.30 del sábado, provocando una intensa movilización entre vecinos, familiares y efectivos policiales.

Apenas se conoció la noticia, se activó un operativo de búsqueda que involucró a personal de la Policía de Salta, agentes sanitarios y pobladores que se sumaron espontáneamente para rastrear cada sendero del monte. La búsqueda se extendió por caminos de difícil acceso, entre cerros, matorrales y quebradas, en un terreno característico de la zona fronteriza con Bolivia.

Después de más de cuatro horas de rastrillaje ininterrumpido, cerca de las 20.30, la menor fue encontrada sana y salva a unos dos kilómetros de su casa, en inmediaciones de la caja de agua del paraje. A su lado, fiel y tranquilo, estaba su perrito guardián, que la acompañó durante todo el recorrido y nunca se apartó de ella.

De acuerdo con lo informado por Radio Orán FM 90.9, la niña fue rápidamente asistida por una profesional médica y trasladada al centro de salud local, donde confirmaron que se encontraba en buen estado general. La pequeña había caminado más de dos kilómetros por el monte, guiada -según testigos- por su inseparable cachorro, que se convirtió en el héroe inesperado de la jornada.

El hallazgo generó una profunda emoción en toda la comunidad. Vecinos y rescatistas celebraron el final feliz de una historia que mantuvo en vilo a Los Toldos durante toda la tarde. La combinación de solidaridad, trabajo conjunto y el instinto animal fue clave para que la niña regresara sana a los brazos de su familia.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD