Caso Jimena Salas: una testigo relató como los hermanos Saavedra la habrían asaltado

Durante una nueva jornada del juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una testigo reveló que los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) estarían vinculados a hechos de robo. La joven relató que años atrás había sido víctima de un asalto en la vía pública y que, tiempo después, la Policía encontró su documentación en un allanamiento al domicilio de los imputados.

Según declaró por videoconferencia desde Joaquín V. González, la mujer fue asaltada cuando regresaba a su vivienda en Castañares tras cursar estudios en Vaqueros. Un sujeto aparentemente la habría estado siguiendo y cuando caminó por un callejón oscuro le arrancó la mochila. La joven relató que acudió con su hermano y juntos regresaron al lugar del robo, allí encontraron la mochila tirada, pero se habían llevado su billetera.

En 2022, durante un operativo en la vivienda de los Saavedra en barrio Parque Belgrano, las autoridades hallaron un DNI y una tarjeta Saeta a su nombre. En la audiencia, la joven reconoció ambas pertenencias como suyas. Su testimonio refuerza la hipótesis de que los hermanos podrían haber estado involucrados en otros delitos previos al asesinato de Salas.

La declaración de una vecina

También declaró una vecina de Vaqueros, quien aseguró conocer de vista a la víctima y haber pasado por su casa alrededor de las 13 del día del crimen. Afirmó que no notó vehículos estacionados ni movimientos inusuales y recordó que esa mañana un vendedor de sandalias había recorrido la zona.

Los alegatos finales serán el 5 de noviembre

El Tribunal informó que los alegatos finales del juicio se adelantarán para el 5 de noviembre, debido a que el día siguiente se realizará el simulacro anual del Plan de Emergencia y Evacuación en la Ciudad Judicial.

El proceso continúa mañana desde las 8.30 con más testigos citados por la defensa. El debate está a cargo de los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano. Participan además los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, mientras que la defensa está encabezada por Marcelo Arancibia y la querella por Pedro Arancibia.