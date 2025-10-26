PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Operativo de búsqueda y rescate de dos hombres en el cerro Pacuy

Distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil y del Club Amigos de la Montaña trabajan en la búsqueda de dos personas de 30 años de edad quienes ayer ascendieron al cerro y no retornaron. La familia radicó anoche la denuncia. Gendarmería se sumó al operativo.
Domingo, 26 de octubre de 2025 16:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta, Defensa Civil y especialistas del Club Amigos de la Montaña trabajan desde esta mañana en la búsqueda y rescate en altura de dos hombres de 30 años, quienes ascendieron ayer al cerro Pacuy, en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano y no retornaron.

Familiares radicaron anoche la denuncia indicando que habían perdido comunicación. La última información fue que se encontraban a 4 mil metros de altura con condiciones climáticas desfavorables.

Intervienen Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones, División Canes y efectivos de la jurisdicción. Se coordinan las acciones desde una base operativa móvil instalada por Defensa Civil en El Chorrillo.

Un equipo de rescate en altura de Gendarmería Nacional se sumó esta tarde al operativo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD