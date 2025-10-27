Concluyó el operativo de rescate en el cerro Pacuy: los dos hombres fueron hallados sanos y salvos

Durante toda la jornada del domingo, distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil, Gendarmería Nacional y el Grupo de Rescate de Montaña (GRM) trabajaron de manera coordinada en un amplio operativo de búsqueda y rescate.

El despliegue se activó luego de que familiares de los dos hombres -ambos de 30 años- radicaran la denuncia de desaparición el sábado por la noche, al no haber regresado del ascenso al cerro Pacuy, uno de los puntos más desafiantes del cordón montañoso de Campo Quijano.

Rescate exitoso y en buenas condiciones

Cerca de las 17 horas, Patricio Gómez y Francisco Teseyra lograron descender por el camino Incahuasi, luego de haber pasado la noche en la montaña. Según informaron las autoridades, se encuentran en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.

Como medida preventiva, se les proporcionó abrigo y asistencia básica, ya que en la zona se registraban bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Tras confirmar el hallazgo, los equipos de rescate iniciaron el descenso desde casi 4.000 metros de altura, en un terreno de alta complejidad y con visibilidad reducida por las condiciones del clima.

Coordinación y trabajo en terreno

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al director general de Seguridad, Luis Ríos, quienes se mantuvieron en contacto permanente con los familiares de los jóvenes.

También participó en las tareas la supervisora de la Comisaría de Campo Quijano, Verónica Farías, que se sumó al seguimiento en terreno.

Desde una base operativa móvil instalada en El Chorrillo, las acciones fueron coordinadas por el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, y el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, quienes articularon los recursos logísticos y humanos para garantizar un rescate seguro.

Un final con alivio

El hallazgo de los dos excursionistas puso fin a más de un día de incertidumbre y movilización en la zona. La rápida intervención de los organismos de emergencia y el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad permitieron un desenlace favorable.

Tanto Gómez como Teseyra ya se encuentran reunidos con sus familias, cerrando así una operación que demandó un amplio esfuerzo en condiciones extremas, pero que terminó con el mejor resultado posible.