Carlos Carrascosa demandó al Estado

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, decidió avanzar con una demanda histórica: llevará a juicio al Estado argentino y la provincia de Buenos Aires a 23 años del brutal asesinato de su esposa, un caso que marcó para siempre la historia policial argentina.

Al cumplirse un nuevo aniversario del hecho, el abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Canto, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que ya presentaron la demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El objetivo es claro: que se condene al Estado y a la Provincia a reparar el daño causado por la "condena errónea" que sufrió el viudo de la víctima.

"Carrascosa está muy bien, esperando que avance la demanda", aseguró Díaz Canto, aunque aclaró que por el momento el monto de la reparación no está determinado.

De condenado a absuelto

El crimen de María Marta, ocurrido en el country El Carmel en 2002, se convirtió en uno de los casos policiales más impactantes de las últimas décadas.

En un primer momento, la Justicia apuntó contra Carrascosa y lo condenó por homicidio agravado por el vínculo. Así, el viudo estuvo preso desde 2009 hasta 2015 en el penal de Campana, y después cumplió prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un country de Escobar.

Sin embargo, en 2014 sus abogados lograron que se revise la condena. Dos años después, en 2016, la Justicia anuló la sentencia y absolvió a Carrascosa, abriendo la puerta a una nueva etapa en la búsqueda de justicia.

Pachelo

Recién 22 años después del crimen de su esposa María Marta, la causa tuvo un giro definitivo: Nicolás Pachelo, vecino de la víctima en El Carmel, fue condenado a prisión perpetua como autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen de María Marta

El 27 de octubre de 2002, la socióloga de 50 años fue a jugar al tenis, una rutina habitual de todos los domingos. Por una leve llovizna, el partido se suspendió. Antes de regresar a su casa, pasó por lo de su hermana, Irene Hurtig y, después de merendar, regresó en bicicleta a su propiedad ubicada a unos pocos metros.

María Marta esperaba el turno con su masajista, Beatriz Michelini, a quien jamás llegó a recibir. Cerca de las 19, su esposo la encontró muerta con medio cuerpo dentro de la bañera.

Al principio todos creyeron que se trataba de un accidente doméstico, y que en realidad María Marta se había golpeado la cabeza contra una viga del techo, que después se había resbalado y caído en la bañera. Sin ir más lejos, esta fue la hipótesis que dio el primer médico que llegó en ambulancia a la casa.

Sin embargo, a la familia había algo que no le terminaba de cerrar y pidieron que un fiscal interviniera para investigar qué había ocurrido.

La partipación del fiscal Diego Molina Pico y el informe médico del doctor Biasi fueron claves: determinaron que María Marta había sido asesinada a balazos, a 35 días del crimen.

Desde ese momento, la familia comenzó a ser mirada de reojo por la Justicia. No obstante, ellos apuntaban a Pachelo, vecino del barrio cerrado Carmel e hijo de uno de los fundadores del predio.

Lo señalaban como ladrón en el country, algo que el sospechoso admitió en uno de los juicios.



