Realizaron allanamientos en la municipalidad de Salvador Mazza

Durante la mañana de hoy, personal de Gendarmería llevó a cabo un allanamiento en la municipalidad de Salvador Mazza, en el norte de la provincia. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el motivo del operativo, aunque las primeras informaciones indican que estaría vinculado a un caso de exportación irregular de granos en el que podría estar involucrado con un empresario local y relacionado al caso Cisneros.

El operativo se centró en el área de Rentas del edificio municipal, donde se habría realizado la inspección de documentos y registros vinculados a la causa.

Se confirmó además que la directora de Rentas de la municipalidad ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente sobre lo sucedido y aclarar dudas sobre la intervención de Gendarmería.

La investigación se encuentra en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los procedimientos y los responsables implicados.



