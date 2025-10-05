Tragedia en Jujuy: una mujer murió y un hombre quedó grave tras desbarrancar en Pampichuela

Una siniestro vial se registró este viernes en la Ruta Provincial 83 en Jujuy, en la zona de Pampichuela, cuando un automóvil Volkswagen que circulaba por la zona perdió el control y se desbarrancó, cayendo desde aproximadamente 60 metros de altura. El siniestro, que involucró a seis ocupantes, terminó con la vida de una mujer y dejó a un hombre en estado de gravedad.

De acuerdo con los informes preliminares de la Policía, el vehículo se desprendió de la calzada en un tramo de la ruta que atraviesa Pampichuela. Ante el llamado de emergencia, personal de rescate y equipos médicos se movilizaron al lugar para asistir a las víctimas.

La mujer fallecida, quien presentaba politraumatismos graves, no logró superar sus heridas y murió durante el traslado al hospital Oscar Orías, ubicado en Libertador General San Martín.

En tanto, un hombre fue derivado con urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde fue internado en estado reservado debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros cuatro ocupantes del automóvil también recibieron atención médica por heridas de distinta consideración y se encuentran en proceso de recuperación.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas precisas que provocaron el accidente, mientras se continúa trabajando en el levantamiento de pruebas en el lugar del hecho.