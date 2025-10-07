¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Florencio Varela: video del momento en el que Pequeño J y Lara caminaban por Flores días antes del triple crimen

La cámara registró el momento en el que el acusado y la víctima se reunieron el pasado 6 de septiembre.
Martes, 07 de octubre de 2025 17:40
Se dio a conocer el video que muestra el momento en el que Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J) y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco, se reunieron días antes de los asesinatos.

Una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida Rivadavia en Flores captó que el 6 de septiembre Pequeño J y la adolescente de 15 años se encontraron en un local de comida rápida y junto a ellos había otras dos personas más, un hombre y una mujer.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, dicho video no estaría incorporado a la causa, pero es de suma importancia ya que demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con al menos una de las víctimas. 

 

 

