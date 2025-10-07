Tres operativos de la Vial terminaron con vehículos secuestrados en la ruta 16

En el marco del Operativo de Protección Ciudadana, la Dirección General de Seguridad Vial llevó adelante el último fin de semana una serie de controles sobre la ruta nacional 16, en el tramo que atraviesa la localidad de Tolloche, con resultados positivos en tres procedimientos distintos.

El primero de ellos ocurrió, cuando efectivos de la división detuvieron una motocicleta sin dominio visible. Al realizar la verificación por sistema, constataron que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por robo y que el número de motor presentaba signos de adulteración, por lo que fue incautado y trasladado al destacamento local.

Horas más tarde, en otro punto del operativo, se interceptó un camión Mercedes Benz que circulaba con documentación en regla, pero al ser chequeado mediante el sistema SIFCOP, arrojó una alerta de “banda roja” por pedido judicial de secuestro emitido por un juzgado de la ciudad de Salta. El vehículo fue retenido preventivamente y trasladado para las diligencias correspondientes.

Finalmente, durante la tarde, el personal vial detuvo la marcha de un automóvil Fiat Cronos cuyo conductor figuraba con medidas restrictivas vigentes dictadas por un tribunal de Tartagal, vinculadas a una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito en estado de ebriedad.

Los tres procedimientos fueron informados a las fiscalías competentes, que dispusieron el secuestro de los vehículos y el traslado de los involucrados a la dependencia policial de Joaquín V. González.

La Policía de Salta reforzó los controles en rutas nacionales y provinciales del sudeste provincial, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al transporte, adulteración de vehículos y documentación irregular, en coordinación con la Justicia provincial y federal.